Conceicao sorride, finalmente il rientro del giocatore si avvicina: spunta la data!

C’è una buona notizia per il Milan e per Conceicao. Il giocatore è vicino al rientro e potrà essere utile per la rosa rossonera: di chi si tratta.

Il Milan viene dalla vittoria in Champions League e domani giocherà contro il Parma. Sergio Conceicao è riuscito a rianimare la rosa del diavolo e in Europa le cose ora vanno meglio. In campionato la situazione è ancora complicata ma certamente ora il tecnico portoghese avrà una missione molto esaltante: quella di chiudere la stagione nelle prime quattro posizioni del campionato. Intanto la dirigenza è al lavoro per il calciomercato e come ben sappiamo è stato chiuso un acquisto in queste ore. Però potrebbe rientrare, molto presto, un altro giocatore da un infortunio che potrebbe valere quanto un nuovo acquisto.

Milan, Florenzi vede la luce in fondo al tunnel

In questi giorni il Milan ha chiuso l’affare Kylie Walker. Certamente potevano esserci profili futuribili, altri profili più congrui per il club, ma Walker rimane comunque un acquisto di spessore per il Milan. Un giocatore di esperienza che ha vinto tanto e che può portare cose positive allo spogliatoio rossonero.

Cade a pennello il suo arrivo dato che Emerson Royal sarà ai box assieme ad Alessandro Florenzi e la fascia destra conta solamente Calabria e Terracciano. Parlando di terzini destri però ci sono novità proprio per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Il giocatore rossonero è fermo ai box da tanto tempo. L’infortunio al legamento crociato lo tiene fuori dai campi per diversi mesi ma potrebbe esserci la svolta.

L’ex Roma e PSG è sempre stato un uomo spogliatoio e il suo contirbuto al Milan è importante. Un suo ritorno, condizioni permettendo, sarebbe ottimale per l’ambiente rossonero.

Florenzi vicino al rientro: la data

La notizia la riporta calciomercato.com e si parla di un rientro importante. Alessandro Florenzi, fermo da questa estate dopo l’infortunio subito al legamento crociato in pre-season contro il Man. City, potrebbe rientrare presto.

La data si troverebbe infatti all’interno del mese di marzo, mese in cui Florenzi potrebbe calcare nuovamente i prati da gioco. Il club rimane fiducioso e rivedere in campo il Nazionale italiano sarebbe fantastico.