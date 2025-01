Dal Napoli al Milan, colpo sorprendente di Ibrahimovic: contatti avviati con l’agente

In casa Milan si continua a parlare di mercato con Ibrahimovic che sorprende, già in contatto con l’agente di un giocatore.

Nella Milano rossonera i pensieri della squadra sono rivolti alla partita di questa sera contro il Como. Al “Sinigaglia” Conceicao cercherà la prima vittoria in campionato dopo il pareggio di sabato sera contro il Cagliari. I rossoneri avranno un unico obiettivo: vincere per restare vicini al quinto posto, al momento occupato dalla Juventus a +5 (con una partita in più rispetto al Diavolo). I tifosi si augurano di rivedere lo stesso Milan visto in Arabia, capace di battere squadre di livello e combattivo fino al novantesimo minuto. Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato, cercando di puntellare la rosa a disposizione di Conceicao.

Mercato Milan, se va via Chukwueze piace Ngonge del Napoli

In Via Aldo Rossi la dirigenza prosegue il suo lavoro sia in entrata che in uscita. In queste ore si sta parlando di una possibile cessione di Chukwueze, con il nigeriano cercato da diversi club arabi. Se ciò dovesse concretizzarsi il Milan si fionderebbe su Cyril Ngonge del Napoli per rafforzare il reparto offensivo.

Come riportato di recente da TuttomercatoWeb la società rossonera avrebbe condotto un sondaggio per l’ala in forza al Napoli. La situazione intorno al giocatore belga è semplice, i partenopei aprono a un prestito oneroso con diritto di riscatto e la valutazione fatta sul giocatore si aggira intorno ai 19 milioni di euro. La cifra richiesta dal club di De Laurentiis è sulla falsariga di quanto il Napoli ha sborsato nell’estate del 2023 per acquistare il cartellino di Ngonge.

Sull’ex Hellas Verona c’è da tempo anche l’interesse del Bologna che però ha sempre avanzato cifre a ribasso (tra i 12 e i 15 milioni). L’ala belga è ai margini del progetto Napoli e sembra destinato a salutare ma molto dipenderà anche dalla destinazione. Il Milan e Ibrahimovic restano alla porta, pronti a formulare un’offerta ufficiale al momento dell’eventuale partenza di Chukwueze che potrebbe fruttare una cifra da riutilizzare per Ngonge.

Ngonge-Milan, agente a Milano la scorsa settimana

Continuando a parlare del possibile trasferimento di Ngonge al Milan c’è un indizio che può far sperare i tifosi rossoneri.

Nel corso della scorsa settimana infatti, l’agente di Ngonge William D’Avila, è stato avvistato a Milano. Il motivo principale era l’incontro con un emissario del Marsiglia per un altro suo assistito, Belayhane del Verona. Non è però da escludere che ci sia stata anche una chiacchierata tra D’Avila e il Milan per Ngonge. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti, ma il Milan potrebbe fare sul serio.