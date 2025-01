Dani Olmo al Milan, formula definita: il sogno può diventare realtà

Da semplice sogno di mercato a possibile clamoroso acquisto. L’arrivo al Milan di Dani Olmo è tutt’altro che impossibile con la formula che è già stata decisa.

Questa sera il Milan inizierà il suo 2025 e lo farà in una gara tutt’altro che semplice. I Rossoneri, guidati per la prima volta da Sergio Conceiçao, sfideranno a Riyad la Juventus nelle semifinali di Supercoppa Italiana. Nel mirino c’è il derby nella finale del prossimo lunedì con l’obiettivo di bissare la vittoria in campionato e al tempo stesso vendicare la finale di Supercoppa del 2023.

Ieri si è inoltre aperta la sessione invernale di calciomercato con il Milan chiamato ad avere un ruolo da protagonista. I tifosi rossoneri si aspettano, infatti, qualche colpo per rinforzare l’organico. Negli ultimi giorni c’è anche spazio per un vero e proprio sogno di mercato che potrebbe, però, non essere poi così impossibile.

Il Milan vuole Dani Olmo in prestito per 6 mesi: il piano del club

In questi giorni tutto il calcio europeo sta seguendo con particolare attenzione la vicenda legata al futuro di Dani Olmo. Il fantasista spagnolo, arrivato in estate al Barcellona, è attualmente svincolato. La Federazione spagnola ha, infatti, cancellato l’iscrizione del giocatore – ad anche quella di Paul Victor – al campionato spagnolo dopo il mancato rispetto dei tetti salariali da parte dei Blaugrana. I catalani sperano ancora di risolvere la situazione, ma è chiaro che diversi club europei sono pronti ad approfittarne.

Tra questi club c’è anche il Milan, che già ai tempi della Dinamo Zagabria lo aveva corteggiato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’intenzione del Diavolo è quella di portare lo spagnolo in rossonero sulla base di un prestito di 6 mesi. In estate, infatti, il Barcellona potrà di nuovo tesserare Olmo – situazione economica permettendo -. Il Milan vuole, dunque, farlo accasare fino al termine della stagione per poi lasciarlo tornare in Catalogna.

Olmo-Barcellona, oggi si decide tutto: la situazione

Il Barcellona ha affermato di poter rientrare nei paletti del fair play finanziario grazie alla vendita dei posti vip dello stadio per i prossimi 20 anni. È stata, dunque, chiesta una nuova licenza alla Liga che oggi si pronuncerà in maniera definitiva. La situazione è bollente con diversi club che hanno già fatto sapere di essere pronti a fare causa alla Liga nel caso in cui dovesse piegarsi alle richieste del Barcellona.

Nelle prossime ore verrà, quindi, fatta chiarezza. Tutta l’Europa attende con ansia la decisione della Federazione. Il Milan, come molti altri top club, è pronto a fare la propria mossa in un gennaio che si prospetta tutt’altro che gelido.