Derby di mercato Inter Milan, il club ha deciso: possibile affondo in estate

Dopo anni Inter e Milan potrebbero nuovamente sfidarsi sul mercato. Entrambi i club hanno un chiaro obiettivo in comune.

Nei due scontri di quest’anno il Milan ha avuto sempre la meglio sull’Inter ed ha conquistato per certi versi un titolo inaspettato. Il club rossonero ha vinto la supercoppa, è ben piazzato in Champions League ma fatica in campionato dove ormai la priorità è avvicinare la zona dell’Europa che conta. Intanto però il Milan pensa al mercato anche in vista della prossima stagione e la dirigenza avrebbe messo nel mirino un giocatore importante del calcio italiano, giocatore che piace molto anche ai cugini nerazzurri. Potrebbe profilarsi cosi un nuovo derby di mercato.

Milan Inter, occhio all’ennesimo scontro sul mercato

Negli ultimi anni Inter e Milan si sono spesso sfidati sul mercato, con risultati altalenanti. Quasi sempre però ha avuto la meglio l’Inter che ha piazzato colpi come Marcus Thuram e Taremi, cercati prima dal Milan e poi finiti in nerazzurro. I due hanno avuto però risultati differenti, il francese è un grosso rimpianto per il Milan mentre Taremi stenta invece a decollare.

Inter e Milan ora sono sulle tracce di un giocatore che sarebbe fondamentale nel centrocampo di entrambe e i due club sono pronti a sfidarsi sul mercato. Difficile chiudere una trattativa del genere in questi ultimi giorni di mercato, molto più probabile invece provare un affondo per l’estate, il Milan ci pensa da tempo ma anche l’Inter valuta il suo profilo: stiamo parlando del centrocampista del Torino Samuele Ricci, giocatore principale per il club granata e per la Nazionale italiana.

Mercato Milan, Furlani prova ad anticipare i nerazzurri

In questo momento il club rossonero valuta specialmente la questione attacco con Santiago Gimenez nel mirino. C’è la consapevolezza però che a centrocampo manca qualcosa e serve un centrocampista centrale che possa affiancare Fofana e permettere a Reijnders di giocare sulla trequarti. Al momento Ricci è incedibile per il Torino ma in estate il giocatore può partire, ovviamente dipende dalle condizioni. I granata chiedono almeno 30 milioni di euro.

Per Ricci ci sarà probabilmente un derby di mercato con l’Inter visto che i nerazzurri vogliono sostituire Frattesi (che partirà tra gennaio o più probabilmente in estate) con un giocatore di livello simile o superiore. Ricci in nerazzurro potrebbe garantire duttilità e la possibilità di sostituire sia Calhanoglu che le mezzali. Si profila quindi una nuova asta con il giocatore nel mirino.

L’ultima volta che i due club valutarono un profilo simile (centrocampista italiano della Nazionale) fu il Milan ad aggiudicarselo e stiamo parlando di Sandro Tonali, decisivo poi nell’ultimo scudetto rossonero. Ora tocca a Ricci e il Milan prova a beffare i nerazzurri.