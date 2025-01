Tonali Milan, è tutto vero: la rivelazione in diretta è da brividi

Dall’anno dello scudetto uno dei problemi principali in casa Milan è il centrocampo. In molti rimpiangono il centrocampista Sandro Tonali.

Per anni il Milan ha avuto una grande identità e possiamo dire senza particolari dubbi che la cessione di Tonali rappresenta uno degli addii che hanno fatto storcere il naso ai tifosi e che hanno creato non poche problematiche al club rossonero. Alcuni hanno sottolineato che l’addio di Maldini poteva essere legato proprio a quello di Tonali e in generale la squadra non è mai stata più la stessa rispetto a quell’annata.

Mercato Milan, De Paola parla dell’opzione Tonali per il centrocampo

Intervenuto in diretta ai microfoni di Sportitalia il giornalista Paolo De Paola ha parlato della situazione difficile del club rossonero che in questa stagione ha evidenziato grossi alti e bassi. In particolare lui è partito dalla difesa sottolineando: “Walker va bene, certo l’infortunio di Emerson Royal complica le cose ma per me il problema non è nel reparto difensivo”, sottolineando invece le altre difficoltà del club.

Diversi tifosi in questa stagione hanno sottolineato le problematiche del club a centrocampo dove – tolti Fofana e Reijnders – la squadra non sembra offrire particolari garanzie. E specialmente il francese e l’olandese, autore finora di una grande annata, le hanno giocate praticamente tutte. E quindi è questo uno dei problemi principali del club. Da qui è spuntata l’ipotesi Sandro Tonali che stuzzica e non poco l’ambiente rossonero.

Tonali Milan, la sentenza spiazza tutti

Il centrocampo rossonero ha perso negli anni Tonali e Kessie, due uomini chiave nell’ultimo scudetto e il noto giornalista ha infatti riferito: “Per me il problema è a centrocampo. Credo ci sia bisogno di un giocatore che affianchi Fofana in fase di interdizione”, e infatti Reijnders ha evidenziato in questa stagione di fare meglio sulla trequarti, come abbiamo visto anche contro il Real Madrid. De Paola ha proseguito facendo un nome noto ai tifosi rossoneri:

“Non so quanto sia vero ma si è fatto il nome addirittura del ritorno di Tonali in maglia rossonera. Ebbene io credo che al Milan manchi come il pane un giocatore come Tonali, lui servirebbe dannatamente”, ha cosi concluso De Paola. Al momento si tratta solo di rumors ma negli ultimi mesi più volte sono stati riproposti.

Il club rossonero pensa da tempo al possibile ritorno di Tonali, ma va detto che il Newcastle e i suoi tifosi – nonostante la squalifica avuta lo scorso anno – non sembrano voler rinunciare ad uno dei propri beniamini. Il giocatore è sempre protagonista nella squadra bianconera, tra l’altro protagonista di un’ottima stagione finora. Vedremo se si tratta solo di un rumors o anche di altro.