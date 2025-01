Doppio cambio Theo-Leao contro il Parma: il motivo dietro la scelta di Conceicao

Il Milan si è reso protagonista di un finale infuocato contro il Parma e nello spogliatoio non sembra andare tutto liscio: il motivo dell’incredibile scelta di Conceicao.

Il Milan ha trovato una vittoria in extremis a San Siro contro il Parma. Una partita rocambolesca che si era messa nel peggiore dei modi per i rossoneri ma che poi ha sorriso al diavolo. Poi nel finale le assurde scene di litigi in campo tra Conceicao e i suoi giocatori. Tutto ciò continua sulla scia di Dinamo Zagabria Milan di Champions League di ieri sera, dove una prestazione molto brutta è costata i playoff. Una partita fatta di ombre e ora c’è tanto in discussione, ancora. Il calciomercato di certo non aiuta l’ambiente dato che la dirigenza sta compiendo un lavoro non proprio ottimale rispetto a ciò che realmente occorre al club rossonero.

Il Milan svende? Mercato in uscita inaspettato

Oggi tutto ci si aspettava sul fronte Milan, ma i tifosi di certo non pensavano di sentire certe voci di mercato. Morata è vicinissimo al Galatasaray, Camarda può abbandonare in favore di una squadra media di Serie A. Si aggiungono le voci su Tomori e su Pavlovic circa i loro addii. Appare certa una cosa, al 30 gennaio la dirigenza del Milan – fronte calciomercato – sta facendo tutto l’opposto di quello che realmente dovrebbe fare.

Se a questo ci aggiungiamo anche i cattivi risultati e lo spogliatoio che scricchiola per un motivo o per un altro, la frittata è fatta. Serve un cambio di direzione e le prossime gare devono dare risposte concrete. Intanto spunta un retroscena sull’assurdo doppio cambio fatto da Conceicao all’intervallo in Milan-Parma che ha mandato su tutte le furie molti tifosi.

Perché il doppio cambio all’intervallo dei due top?

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport e ci sarebbero due motivazioni precise circa il cambio Theo-Leao al 45esimo minuto di Milan-Parma. Infatti Sergio Conceicao era già d’accordo con lo stesso portoghese per sostituirlo al riposo. Scelta forse dettata dall’incontro di Champions League di pochi giorni dopo contro la Dinamo.

Discorso diverso invece per Theo Hernandez che sarebbe stato sostituito invece per una scelta tecnica. Dunque non un raptus di follia per il tecnico portoghese che in realtà aveva le idee ben chiare su ciò che doveva fare. Ciò ha dato ragione al tecnico vista la clamorosa rimonta nel finale e la vittoria ottenuta per 3-2.