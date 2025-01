Duello di mercato infuocato: la Juve beffa il Milan per il bomber

Il mercato di riparazione è iniziato e i rossoneri pensano di rinforzare il reparto offensivo. Sull’obiettivo però c’è anche un’altra big del calcio italiano.

Il Milan prosegue la sua stagione fatta di alti e bassi. In questi primi mesi le prestazioni altalenanti hanno contraddistinto la squadra e, alla fine, la società ha dovuto prendere la difficile decisione di esonerare l’allenatore Paulo Fonseca. Al suo posto in panchina ora siede un altro portoghese, ovvero l’ex tecnico del Porto Sergio Conceicao.

La sua avventura è iniziata più che bene, considerando la vittoria per due a zero contro la Juventus e la finale di Supercoppa conquistata. C’è ancora poco però da sorridere perché ora i rossoneri dovranno vedersela con l’Inter, che è riuscita ad eliminare la super Atalanta di Gasperini con un secco due a zero.

Arrivano rinforzi in casa Milan

Soltanto in Champions League la situazione è davvero rosea. A meno di particolari ribaltoni negli ultimi due match della fase a girone, infatti, il Milan dovrebbe qualificarsi agli ottavi di Champions League senza nemmeno passare dai playoff, proprio come i cugini dell’Inter. Un esito di questa prima fase di coppa che porterebbe non solo maggiori introiti, ma anche un minor dispendio fisico per i giocatori sommato a nuova linfa per tutto l’ambiente rossonero.

Fondamentale anche perché in campionato, invece, la squadra è pesantemente in ritardo. I punti di distanza accumulati pongono il Milan fuori dalla lotta scudetto già al termine del girone di andata e, con questo ritmo, è altissimo anche il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Ecco perché la squadra ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, sia in questo mercato di gennaio ma anche in vista della prossima stagione.

La Juventus si fionda su Kolo Muani: il Milan è avvisato

Uno dei giocatori maggiormente monitorato dalla dirigenza rossonera è sicuramente Kolo Muani. L’attaccante francese in forze al Psg è ormai fuori dai piani dell’allenatore Luis Henrique e il suo minutaggio lo dimostra in maniera eloquente. Neanche oggi, nel match contro il Monaco, è sceso in campo a dare il suo contributo in una partita che valeva la Supercoppa francese.

Dunque possibile grande occasione di mercato, considerando che Kolo Muani quest’anno compirà solo 27 anni e ha già dimostrato notevoli qualità sia dal punto di vista fisico che tecnico. Il vero ostacolo però al momento è rappresentato dalla concorrenza.

Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio sui suoi canali ufficiali, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sul francese. I bianconeri hanno assoluto bisogno di una punta per far rifiatare Dusan Vlahovic, vista la perenne assenza di Milik, e Kolo Muani rappresenta senza dubbio una grande opportunità per diversi fattori, come già accennato.

Appuntamento quindi alle prossime settimane per capire chi la spunterà tra le due società.