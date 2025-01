Esonero e scelta in panchina: Fonseca riparte subito

Dimentica il Milan e lo fa in fretta Paulo Fonseca, con la possibilità di ripartire nell’immediato e non da un posto qualunque.

Si sta consumando l’esonero e lo stesso tecnico portoghese pare possa aver intenzione di rimettersi subito in gioco, dando a sé stesso la possibilità di dimostrare che le cose che non sono funzionate al Milan, non sono proprio tutte a causa sua.

Qualcosa ancora non va in rossonero, sotto la “cura Conceicao”, ma c’è tempo per migliorare e rialzare la testa. Il Milan, passando per la Champions League e poi per quelli che saranno i risultati da ottenere in Serie A per la classifica attuale in Italia che va cambiata, ha voglia di vedere qualcosa di diverso da quanto fatto con Fonseca. E lo stesso allenatore che si è separato a fine 2024 con esonero dai rossoneri, è invece pronto a tornare, con una soluzione ben precisa che ci sarà in caso di esonero in questo prossimo week-end.

Fonseca può tornare subito: la scelta a sorpresa in panchina

A riportare la notizia sul ritorno di Fonseca in panchina è uno dei principali quotidiani sportivi italiani che, in taglio basso e tra le proprie colonne, scrive “Occhio a Fonseca”. Lo spiegano da La Gazzetta dello Sport e il motivo è legato alla possibilità per il tecnico portoghese di tornare subito all’opera e non in un ruolo “marginale” o in un piccolo club.

Si tratta di una soluzione che uno storico club europeo sta cercando di prendere, per dare uno scossone al proprio campionato. Un po’ come fatto dal Milan, in sostanza, quando si è separato proprio da Fonseca.

Si tratta del Lione che, in Francia, potrebbe riportare in Ligue 1 il tecnico che dopo la separazione col Lille, era finito al Milan. Ma con il club del Lille aveva fatto benissimo, lasciando tanti bei ricordi. Tant’è che, proprio in Francia e al Lione, potrebbe rivedersi in panchina l’ex Milan, sin da subito, Paulo Fonseca.

Esonero nel week-end: la scelta cade su Fonseca

La scelta può cadere su Paulo Fonseca, per rivederlo subito ripartire. La situazione che riguarda il Lione, può spingere il club a separarsi da Pierre Sage, eliminato dalla Coppa di Francia e in una situazione di classifica poco felice. Fonseca, che si è separato definitivamente dal Milan anche a livello contrattuale, potrebbe ripartire nell’immediato e non solo a fine stagione. Il club dell’OL che si sta guardando intorno, ha il nome di Fonseca nella propria short list per la panchina.

Non solo il Lione: Fonseca piace ad un’altra grande del calcio

In Europa si è già consumato un esonero con Sarri, Xavi Hernandez e pure Paulo Fonseca tra i candidati per un posto in panchina. Si tratta dell’ex squadra di Sergio Conceicao, il Porto, che è a caccia di un allenatore. Per lui sarebbe, al Porto, un ritorno a casa. Con i Dragoes ha vissuto una singola annata nel 2013/2014, ormai più di dieci anni fa.