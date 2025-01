Milan, arriva dal Porto: l’ha preso Conceicao

Il Milan si muove con forza sul calciomercato e va a caccia di un altro colpo: Sergio Conceicao potrebbe essere decisivo per l’affare

La sessione invernale di trattative vede il Milan come uno dei club più impegnati, anche se alcuni affari stanno andando a rilento rispetto alle attese. Nei prossimi giorni, è attesa la chiusura per Kyle Walker, un colpo d’esperienza che potrebbe essere destabilizzante anche per i valori in Serie A.

Non solo, perché i tifosi si aspettano anche un affare in attacco in questa sessione, dato che è stato trattato per diverso tempo Marcus Rashford prima che la trattativa naufragasse del tutto. L’eventuale uscita di Okafor, tornato a Milano proprio quando sembrava concluso il trasferimento al Lipsia, e la posizione di Chukwueze potrebbero favorire le entrate. Ma occhio anche a quanto potrebbe avvenire a centrocampo.

Il Milan va a caccia di un nuovo regista: si muove Conceicao

Sergio Conceicao chiede rinforzi ed è pronto a rivoluzionare almeno in parte un gruppo che non riesce ad avere grande continuità. Molto del destino del Milan dovrebbe passare dal centrocampo, un po’ come per tutte le squadre. Al momento, i titolari sono Fofana e Reijnders, che stanno trascinando la squadra, ma hanno bisogno di sostituti di primo piano per non cedere alla fatica del campo e degli impegni continui.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, per questa ragione, il club rossonero si sta già muovendo in vista della prossima estate e ha messo gli occhi su Alan Varela. Stiamo parlando di un giovane mediano di proprietà del Porto che Conceicao ha già allenato nelle scorse stagioni, anzi che ha valorizzato fin da giovanissimo.

Il calciatore sarebbe una precisa richiesta dell’allenatore. Ha giocato 43 partite, segnando 3 gol e servendo 2 assist. Insomma, si può già considerare un giovane veterano del club, che il Milan vuole portare dalla sua parte dalla prossima estate.

Varela piace: costo e caratteristiche tecniche

Varela non è altissimo, ma ha dalla sua parte una capacità di macinare chilometri non indifferente e ordine in mezzo al campo, oltre a una leadership naturale propria solo dei migliori.

L’argentino è un riferimento per il Porto, con cui ha già giocato 16 partite in questo campionato, mettendo a segno anche un assist. La sua valutazione è salita di conseguenza, tanto che per portarlo a Milano servirà una cifra sui 35-40 milioni di euro. Anche Samuele Ricci, però, resta in ballo per i meneghini.