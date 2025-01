Guai in casa Juventus, problemi per il top di Motta: a rischio per il Milan

Guai seri per Thiago Motta. Il big della Juventus sarebbe alle prese con un problema muscolare e potrebbe essere a rischio per il big match contro il Milan del 18 gennaio.

Dopo appena sei giorni dai botti di Capodanno il 2025 ha regalato una grande soddisfazione ad un Milan che, prima dell’arrivo di Conceiçao, navigava in acque tutt’altro che tranquille. L’arrivo in panchina dell’ex Porto è stata la bussola che ha consentito di raggiungere il porto sicuro e alzare al cielo il primo trofeo della nuova guida tecnica ai danni dell’Inter, nonché primo del fondo RedBird. Una serata che il popolo rossonero non dimenticherà.

Milan, dopo la Supercoppa un arduo calendario: il big della Juventus a rischio

Non c’era miglior biglietto da visita per Conceiçao (già stimato da molti calciatori rossoneri) da che, neanche presentatosi alla “San Siro” rossonera, ha subito guadagnato l’affetto e la fiducia dei tifosi, che ora non vedono l’ora di scoprire quale sarà il destino del Milan dopo un girone d’andata vissuto tra le montagne russe. Guai ad abbassare la concentrazione verso un’agenda fitta di impegni delicati, a partire dalla settimana che partirà con le sfide a Cagliari e Como concludendosi con il big match dello “Stadium” contro la Juventus. Duello che potrebbe essere orfano di Dusan Vlahovic.

Come annunciato da Sky Sport, l’attaccante serbo è alle prese con un nuovo problema fisico dopo quelli patiti nel corso delle ultime settimane. Il numero 9 bianconero è stato visto questa mattina mentre si dirigeva verso il J Medical, con ogni probabilità per capirne di più sull’infortunio patito. Si tratterebbe di un guaio di natura muscolare quello del centravanti. Un fastidio che per il momento non fa scattare l’allarme in casa Juventus, ma che potrebbe costringerlo a dare forfait per il derby con il Torino di sabato.

Problema muscolare per Vlahovic: la situazione verso Juventus-Milan

Solo quattro giorni separano la Signora dalla stracittadina sotto la Mole e Thiago Motta potrebbe decidere di non rischiare il suo unico terminale offensivo, specialmente dando un occhio al calendario. Al momento Vlahovic rimane in dubbio esclusivamente per la sfida contro il Toro, ma i prossimi giorni saranno fondamentali per capire le sue condizioni in ottica Atalanta prima ( gara prevista per martedì 14 gennaio) e Milan poi (calcio d’inizio alle 18 di sabato 18 gennaio).

Impegni fittissimi che non permettono un attimo di respiro a Madama ma anche al Milan che, rientrato da Riyadh, tornerà nei prossimi giorni ad allenarsi per preparare il prossimo appuntamento contro il Cagliari al “Meazza“.