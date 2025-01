Guai per Conceiçao, aggiornamento beffa da Milanello: non ci saranno nel derby

Non giungono aggiornamenti incoraggianti dal centro sportivo di Milanello. Scelte forzate per Conceiçao verso il derby a causa di alcuni infortuni pesanti.

Sono ore palpitanti sull’asse Milanello-via Aldo Rossi. A pochi chilometri dallo stadio “San Siro”, sono giorni intensi sul fronte mercato, che chiuderà ufficialmente lunedì 3 febbraio. Il tema più caldo nella sede rossonera è quello dell’attaccante, sia in chiave entrate sia sulle possibili cessioni. Le porte girevoli del centro sportivo in provincia di Varese potrebbero vedere protagonisti Morata e Camarda, in uscita rispettivamente verso Galatasaray e Monza, con il conseguente arrivo di Santiago Gimenez.

Milan, ultimi giorni di mercato con tanto di derby: la situazione a Milanello

Le questioni di campo, però, non sono meno travagliate. Sarebbe esagerato ritenere Conceiçao già a rischio esonero,ma è anche vero che questo Diavolo necessita di una sterzata immediata, non solo dal punto di vista delle prestazioni. Il derby può essere già una gara spartiacque per entrambe le squadra, ma in caso di sconfitta la situazione di classifica dei rossoneri si farebbe preoccupante. L’antivigilia della stracittadina non è delle più serene a Milanello, in virtù delle condizioni fisiche di Thiaw e Gabbia.

Dopo l’allarme lanciato ieri sul centrale azzurro, gli aggiornamenti sono tutt’altro che incoraggianti. Difficile vedere il numero 46 (eroe della sfida d’andata) tra i convocati. Sia l’ex Villareal che il tedesco hanno svolto l’allenamento a parte. Il responso definitivo è atteso per domani per i due difensori, così come per Loftus–Cheek, anch’egli ancora alle prese con la lesione al bicipite femorale destro. Scelte obbligate, quindi, per Conceiçao, già orfano di Youssouf Fofana squalificato.

Milan-Inter, vigilia tormentata per Conceiçao: Thiaw, Gabbia e Loftus-Cheek ancora a parte

Vista l’emergenza, presumibilmente il tecnico portoghese si affiderà per la prima volta a Kyle Walker, destinato a ricoprire il ruolo di terzino destro. La coppia al centro della retroguardia a quattro sarà inevitabilmente composta da un Pavlovic in crescita e da Tomori, ancora al centro di voci di mercato, con Theo Hernandez alla ricerca del riscatto sulla sinistra.

In assenza di Fofana, tutto lascia pensare ad un centrocampo a tre formato da Musah, Bennacer e Reijnders. Terminano lo scacchiere Leao a sinistra , Pulisic a destra e, a meno di sorprese provenienti dal mercato, Tammy Abraham, per ora unica prima punta certa della permanenza al Milan. E chissà se, in caso di accelerata, un centravanti attualmente non di proprietà del Diavolo avrà occasione di disputare almeno uno spezzone di gara.