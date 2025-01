Il Milan cede l’esubero in Serie A: trovato il sostituto

Il Milan deve concludere le ultime operazioni sul calciomercato: i rossoneri vogliono cedere l’esubero e vanno alla ricerca del sostituto

Il Milan è una delle squadre più attive sul calciomercato di gennaio. Non è facile per i rossoneri trovare le occasioni giuste per rinforzare la squadra, ma sono ancora determinati a chiudere le operazioni decisive per chiudere la rosa sia in entrata sia in uscita.

Intanto, Sergio Conceicao pare essere riuscito nell’intento di cambiare il gruppo in maniera definitiva, o almeno ci sta provando in tutti i modi, a partire dalla mentalità che serve per vincere partite e trofei. Certo, dopo la conquista della Supercoppa italiana, c’è chi si aspettava un rendimento molto diverso dai big della squadra, ma il tecnico portoghese è determinato a essere il sergente giusto per far crescere anche questi aspetti.

La gestione del gruppo e il calciomercato: un esubero verso la cessione

Il tema della gestione del gruppo resta caldo a prescindere da possibili entrate e uscite e andrà risolto comunque – si spera in tempi brevi, in modo da permettere alla squadra di trovare finalmente continuità in campo. Ora, però, il gong finale del calciomercato si avvicina ed è chiaro che il tema sia direttamente intersecato con le dinamiche di spogliatoio.

Alcuni potrebbero lasciare il Diavolo già a gennaio e attenzione dunque al futuro di Noah Okafor, che doveva già trasferirsi al Lipsia prima che il trasferimento saltasse all’ultimo minuto. E non resterà neanche Luka Jovic o almeno questa pare la volontà del Milan. Il serbo non ha spazio nel progetto rossonero e deve trovare una nuova destinazione.

Dopo diversi rumors riferiti all’estero, ora la pista più calda è quella che porterebbe il centravanti ex Real Madrid al Monza. Secondo il giornalista Matteo Moretto, l’ultimo ostacolo alla fumata bianca è la volontà del calciatore: la destinazione non lo scalda e non sembra orientato ad accettare. In ogni caso, il suo addio è segnato e il Milan è a caccia di un nuovo bomber.

Da Santiago Gimenez a Lucca: un nuovo bomber per il Milan

La dirigenza del Diavolo è al lavoro anche per acquistare un nuovo attaccante. Da giorni vi stiamo parlando di Santiago Gimenez che resta l’obiettivo numero uno, anche senza l’apertura del Feyenoord.

Altrimenti, occhio a Lorenzo Lucca, un altro profilo di cui si parlava da diverso tempo e che potrebbe entrare nel mirino del Milan anche a giugno, se non fin da subito. Piace anche a Juventus e Roma.