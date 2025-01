Il Milan frena: la trattativa rischia di saltare

Il Milan ha deciso di mettere un freno alla trattativa: la società rossonera si è imposta, dando un ultimatum al calciatore.

Dopo l’ufficialità di Walker, il Milan prosegue a tutta forza il proprio lavoro in questa finestra di calciomercato per cercare di regalare a mister Sergio Conceicao dei nuovi rinforzi. L’obiettivo più grande resta l’acquisto dell’attaccante. In questo senso, il club resta in pressing su Santiago Gimenez, tenendo Lorenzo Lucca come valida alternativa. Nel frattempo, la dirigenza continua a portare avanti i diversi discorsi in ballo sul fronte rinnovi. Uno di questi sarebbe stato messo in ghiaccio dopo quanto visto sul campo dalle alte sfere del club.

Il Milan mette in ghiaccio il rinnovo: la dirigenza è stata chiara con il big

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe rimesso in discussione il rinnovo di Theo Hernandez. Dopo le recenti prestazioni del terzino francese, il club sembra aver messo in stand-by i discorsi legati all’estensione contrattuale del francese, pretendendo di più in termini di performance sul campo.

Theo Hernandez, rappresentato dall’agente Manuel García Quilón, avrebbe avanzato una richiesta importante al club, richiedendo lo stesso trattamento salariale riservato a Rafael Leao (giocatore più pagato della rosa: 7 milioni a stagione). Il terzino sinistro, in scadenza di contratto nel 2026, vorrebbe vedere aumentare il suo ingaggio (4,5 milioni) di almeno due milioni.

Il Milan ci stava ragionando, indirizzando tutto verso un accordo fino al 2029, ma le recenti prestazioni dell’ex Real Madrid avrebbero provocato una brusca frenata nella trattativa. Al momento, le pretese sul rinnovo di Theo sarebbero state considerate non in linea con le prestazioni. Pertanto, il club avrebbe momentaneamente messo in ghiaccio il prolungamento di contratto del calciatore, in attesa di avere risposte concrete dal campo.