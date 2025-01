Infortunio per il bomber: a rischio per Juventus-Milan

L’infortunio del bomber tiene in ansia Juventus e Milan: come sta l’attaccante e cosa filtra sul suo ko

La Juventus deve gestire ancora diversi infortuni, praticamente in ogni zona del campo. Mentre il calciomercato di gennaio va avanti e potrebbe ben presto portare in dote grandi novità – soprattutto in difesa e in attacco -, c’è da tenere conto del destino di Dusan Vlahovic. No, stavolta non ci riferiamo alla possibile cessione del serbo.

Il problema fisico che sta tenendo ai box l’ex Fiorentina ha costretto lo staff medico a valutare le sue condizioni giorno dopo giorno. Il fastidio muscolare, però, dagli ultimi report da Torino, non è passato e le novità non sono per nulla buone per il club bianconero.

I nuovi tempi di recupero per Vlahovic e cosa filtra per il Milan

La notizia è che Vlahovic salterà il recupero contro l’Atalanta, una partita affascinante e molto importante per il destino della Vecchia Signora in questa stagione. Ma il bomber bianconero non potrà essere presente: non è ancora al 100% e Thiago Motta non vuole rischiarlo.

Il problema è che, a questo punto, il serbo è in dubbio anche per il match contro il Milan di sabato 18 gennaio. Anche in una delle classiche di Serie A, l’ex Fiorentina potrebbe restare almeno inizialmente a guardare. L’idea è farlo tornare gradualmente per averlo al top tra una settimana per la Champions League.

È chiaro che Juventus-Milan non è comunque una partita come le altre, per cui si cercherà di ristabilire il ragazzo per il big match. Le possibilità, però, sono in diminuzione dopo il problema patito prima del derby contro il Torino.