Infortunio prima del derby: assenti due ex in Milan-Inter

Si registrano due ex assenti per il derby in Milan-Inter, in quella che è la situazione a San Siro e che riguarda due calciatori titolarissimi.

Perché l’assenza doppia riguarda due ex del match che, prima del derby stesso, sono monitorati per quella che è non solo la sfida di Champions League, ma anche per le loro condizioni con annessi tempi di recupero.

Si tratta di due calciatori assenti da un po’ di tempo e sui quali c’è massima attenzione perché poi, nel week-end, si arriva a quello che è il match più sentito per i rossoneri, considerando che si tratta del derby. La possibilità di fermare l’Inter nella rincorsa al Napoli, ma soprattutto per trovare i punti pesanti che servono per la risalita in classifica. Una partita che potrebbe vedere esclusi due ex, non da poco, per lo stesso derby a San Siro.

Doppia assenza per due ex: derby Milan-Inter a rischio

A fare il punto della situazione infortuni sono i colleghi di Fantacalcio che in ottica proprio del gioco più amato d’Italia per gli appassionati di calcio e avvicinandosi a quello che sarà l’impegno del week-end, spiegano quanto succederà per i due ex, possibili grandi assenti del match tra Milan-Inter.

Da una parte i rossoneri devono fare i conti con la lungodegenza di Florenzi, la posizione di Emerson Royal e Calabria e il possibile esordio nel derby per Kyle Walker, dovendo vedere poi anche altre situazioni, passando ovviamente prima per l’ultimo match di Champions League dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria. Dall’altra c’è uno dei fedelissimi di Inzaghi che potrebbe saltare anche il derby, a causa del suo infortunio.

Prima del derby, in questa settimana, si valuterà infatti l’impiego o meno di Hakan Calhanoglu, ex tra gli altri che non ci sarà a quanto pare neppure per la sfida contro l’ex Milan. Il centrocampista turco, assieme ad un altro ex del match, non gioca in Champions ed è tutto da valutare per Milan-Inter.

Forfait per Milan-Inter: Calhanoglu e non solo

Spera di poter contare su di lui quantomeno per una convocazione in Milan-Inter, Simone Inzaghi, ma Calhanoglu sembra dover dare forfait anche per il match contro i rossoneri. Ma non solo il turco perché anche il rientro dell’altro ex, Francesco Acerbi, rischia di slittare. Sarà, giorno dopo giorno, una situazione da monitorare quella che vede i giorni che anticipano il derby attesissimo nel week-end, sia per gli amanti del calcio e appassionati della Serie A, sia per gli occhi attenti del Napoli che vorrebbe una “frenata” da parte dell’Inter, proprio per mano del Milan.

Da Casa Milan: diverse situazioni da valutare in vista del derby con l’Inter

Da capire se ci sarà Ruben Loftus-Cheek in casa rossonera, Walker sembra invece candidato ad un ruolo da titolare. Quelle che seguono, in attesa di capire cosa succederà anche per Dinamo Zagabria-Milan in Champions League, sono le possibili scelte tra le probabili formazioni che già riportano dallo stesso sito che svela l’assenza di Calhanoglu e Acerbi in Milan-Inter.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceicao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Turam. Allenatore: Simone Inzaghi.