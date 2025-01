Juve Milan, attacco frontale contro Cardinale e Ibra: il messaggio è chiaro

Durissimi attacchi nei confronti della società Milan dopo la brutta sconfitta contro la Juve. Il messaggio al club è chiaro.

Era uno scontro diretto e alla fine ha trionfato la Juve allo Stadium, bella vittoria dei bianconeri contro il Milan con un secco e abbastanza netto 2 a 0. Gara mai davvero in discussione con il primo tempo equilibrato ma con la Juve che gestiva il possesso palla e invece grosse difficoltà da parte del club rossonero. Nella ripresa la Juve chiude i giochi e ottiene 3 punti pesantissimi. Tante critiche, non molte verso Sergio Conceicao, ma specialmente nei confronti della società.

Juve Milan, social scatenati contro i rossoneri

Sia nel finale di gara che nel post partita ci sono state numerose polemiche nei confronti del club rossonero, i cambi di Conceicao sono stati chiari ed evidenziano le mancanze del club, già privo di Christian Pulisic per infortunio. Nel secondo tempo – per provare a rimontare la gara – sono entrati Jimenez, Camarda, Jovic e Terracciano e in panchina c’erano un altro paio di giocatori della Primavera.

Insomma il Milan è arrivato quasi al 18 Gennaio, oltre metà mese, senza rinforzare la rosa e per questo sono e stanno arrivando numerose polemiche contro la società, in particolare contro la presidenza e parte della dirigenza. Tra chi sottolinea che Fofana e Reijnders sono letteralmente ‘con le bombole d’ossigeno’ causa mancanza di ricambi e chi se la prende con l’attacco, ancora una volta a secco.

Milan, Conceicao tra i poco a salvarsi

I tifosi hanno salvato pochi giocatori e hanno avuto un atteggiamento propositivo, specialmente nella ripresa. I tifosi si sono divisi tra color che criticavano il tecnico ma la maggior parte hanno apprezzato la voglia di reagire nonostante tutto dell’ex Porto. Sui social c’è chi parla di ‘stagione già da fallimento’ e chi attacca senza sosta Cardinale e Furlani. Il mercato piange e il club è sotto accusa più di tutti.

Twitter è letteralmente insorto e la società sta ricevendo accuse da tifosi vip o meno, la stagione del Milan rischia a metà Gennaio di essere a forte rischio e la classifica è durissima. Attualmente il club rossonero è 8 in classifica, dietro anche alla Fiorentina che ha anche una gara in meno. La zona Champions League è a 6 punti anche se la Juve ha una gara in più e il Milan deve recuperare la sfida di Bologna.

Allo stesso tempo qualcosa non va e la società deve reagire anche sul mercato, questa squadra continua ad avere alti e bassi e in campionato la situazione resta critica.