Juventus-Milan, Conceicao si affida ad Abraham: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio della gara tra Juventus e Milan: ecco le scelte di Thiago Motta e Conceicao per il match dello Stadium.

Tutto è pronto all’Allianz Stadium per il calcio d’inizio di uno dei classici del nostro campionato. Juventus e Milan sono pronte a darsi nuovamente battaglia come fatto nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta in rimonta dai rossoneri. Una gara importantissima sia per i bianconeri che per i rossoneri, entrambi alla ricerca di una vittoria fondamentale nella rincorsa ad un posto in zona Champions League.

La squadra di Thiago Motta è chiamata ad invertire la rotta contro i rossoneri allo Stadium. La Vecchia Signora non vince in casa contro il Diavolo addirittura dal 2019, anno che vedeva Maurizio Sarri alla guida della squadra bianconera. La squadra di Conecicao è chiamata a continuare a mostrare quanto di buono fatto in queste ultime settimane, con l’obiettivo di accorciare il distacco con le rivali in ottica quarto posto. Intanto, ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di oggi.

Juventus-Milan, Conceicao sceglie Musah: l’undici titolare dei rossoneri

Conceicao non recupera Pulisic dopo il problema fisico accusato nella gara di martedì contro il Como e decide di affidarsi a Musah sulla destra. Insieme all’americano, alle spalle di Abraham, giocheranno Reijnders e Leao. Coppia di centrocampo formata da Fofana e Bennacer proprio come nella semifinale di Supercoppa. In difesa, insieme ai titolarissimi Theo Hernandez, Tomori ed Emerson Royal, giocherà Gabbia al posto dell’infortunato Thiaw.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. ALL. Conceicao

Juventus-Milan, Vlahovic partirà dalla panchina: le scelte di Thaigo Motta

Thiago Motta recupera Vlahovic ma non lo rischia dal primo minuto. In attacco spazio quindi ancora una volta a Nico Gonzalez come falso centravanti. Alle spalle dell’argentino agiranno Mbangula, di nuovo titolare dopo la panchina di Bergamo, Koopmeiners e Yildiz, l’uomo più in forma dei bianconeri. In mezzo al campo confermata la coppia composta da Locatelli e Thuram. Non ci sarà invece Savona dal primo minuto, con Cambiaso e McKennie che agiranno sulle corsie al fianco della coppia centrale formata da Gatti e Kalulu.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. ALL. Thiago Motta