Juventus-Milan, duello non solo in campo: un nome accende il mercato

I due club sono pronti a intavolare una trattativa per il trasferimento del top player, occhi sull’incontro di quest’oggi.

Matchday per il Milan di Sergio Conceiçao, impegnato oggi pomeriggio nella delicata trasferta dell’Allianz Stadium. I rossoneri faranno visita alla Juventus nella seconda gara esterna della settimana, in seguito al match contro il Como.

La sfida alla Vecchia Signora avrà un valore fondamentale per il club meneghino anche per ragioni di calciomercato. Le due società approfitteranno per discutere del trasferimento del top player che fa gola a Thiago Motta. Giuntoli è in prima linea per strappare ai meneghini il pupillo del tecnico lusitano.

Juventus Milan, partita viva anche sul mercato: dialoghi per Tomori

La gara odierna tra Juventus e Milan offrirà ai bianconeri l’opportunità di dialogare con la dirigenza del Diavolo per Fikayo Tomori. Il centrale di difesa inglese è un obiettivo dichiarato dei piemontesi che, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parleranno proprio quest’oggi con i meneghini.

Nonostante l’ex Chelsea sia tornato a essere una pedina centrale nel progetto milanista – grazie all’arrivo di Sergio Conceiçao – la Juve intende presentare una proposta per il passaggio sotto la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito quanto si legge sul quotidiano:

Tomori resta un’opzione di mercato per i bianconeri. Se il club non dovesse muoversi per altre piste, ecco che potrebbe ritornare in direzione Milano. Ai rossoneri potrebbe essere presentata una ricca offerta: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nel frattempo il giocatore sarà titolare nella difesa del Milan e avrà il compito di limitare gli attaccanti della Juve.

La missione juventina per l’acquisto di Fikayo Tomori è più viva che mai. Momenti fondamentali in casa rossonera.

Milan, quante novità in difesa: da Walker a Pavlovic e l’importanza di Conceiçao

L’inizio di stagione del Milan non ha rispettato in minima misura le aspettative. I rossoneri hanno vissuto uno dei peggiori periodi, poi sovvertito dall’arrivo di Conceiçao. Il tecnico portoghese è risultato fondamentale per ristabilire le gerarchie in difesa. Da qui giustificata la possibilità di addio per Pavlovic – spesso impiegato da Fonseca – e il sorprendente scenario di permanenza legato a Tomori.

L’ex difensore del Salisburgo potrebbe liberare spazio a Kyle Walker. Il laterale inglese del Manchester City è sempre più vicino all’approdo a Milanello, pronto a offrire il proprio contributo per aumentare la qualità della prestazioni dell’intero apparato difensivo rossonero.