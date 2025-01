Juventus-Milan, scelta fatta per Conceiçao: chi scenderà in campo

A poche ore dallo scontro Champions tra Juventus e Milan, non sembrano esserci più dubbi su chi scenderà in campo dal primo minuto. Sergio Conceiçao punta su di loro.

Sarà un sabato pomeriggio cruciale per il Milan. Alle 18.00 il Diavolo sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium in una sfida che non può essere sbagliata, né da una parte e né dall’altra. Entrambe le compagini rincorrono un posto nella zona Champions League dopo una prima parte di stagione decisamente sottotono.

Al momento la classifica parla di una Juventus a +3 sul Milan, ancora con la gara contro il Bologna da recuperare. Una vittoria della Vecchia Signora inizierebbe, dunque, a creare un solco mentre un successo dei rossoneri si tradurrebbe in un aggancio. Vietato sbagliare, quindi, per Leao e compagni. Intanto Sergio Conceiçao non sembra più avere dubbi su chi mandare in campo.

Tutto deciso per Conceiçao: le probabili di Juventus-Milan

Il Milan è chiamato ad una grande prestazione, in un match dove però non prenderanno parte diverse pedine importanti. Questo pomeriggio, infatti, non saranno della sfida Morata per squalifica e Pulisic e Thiaw per infortunio. Scelte, dunque, un po’ obbligate per Conceiçao che sembra aver già scelto l’undici titolare. Di seguito le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham.

Con Thiaw ai box a scendere in campo al fianco di Gabbia sarà Tomori, osservato speciale anche in chiave mercato. A centrocampo, invece, Reijnders agirà sulla trequarti con Bennacer in cabina di regia a far coppia con Fofana. Chiavi dell’attacco affidate ad Abraham, in virtù della squalifica di Morata.

Conceiçao vuole il bis: in Supercoppa con la Juventus debutto con vittoria

Impossibile dimenticare che il debutto sulla panchina del Milan da parte di Sergio Conceiçao è arrivato proprio contro la Juventus. In quel caso si trattava di Supercoppa Italiana, con il Diavolo capace di ribaltare la sfida nel secondo tempo per poi strappare il pass per la finalissima contro l’Inter con conseguente trofeo vinto.

Il primo tempo dei rossoneri non fu decisamente altezza, ma alcuni episodi un po’ casuali permisero comunque alla squadra di avere la meglio al fischio finale. Oggi ci si aspetta un altro Milan, sperando ovviamente che il risultato non cambi. La Juventus arriva alla sfida in confusione totale e il Milan non può non approfittarne.