La frecciata di Conte al Milan in conferenza: il pensiero ritorna ad Ibra

Dopo la vittoria odierna in campionato il tecnico del Napoli Antonio Conte ha mandato chiare frecciate alle sue rivali e ad ex squadre.

Continua la stagione favolosa del Napoli di Antonio Conte che continua a vincere e che si candida sempre di più come serissima pretendente per lo scudetto. Gli azzurri hanno vinto in rimonta contro la Juventus, infliggendo ai bianconeri e a Thiago Motta la prima sconfitta in serie A del campionato. A fine gara il tecnico pugliese si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa.

L’allenatore ha elogiato la prova dei suoi ricordando ancora una volta dove aveva preso questa squadra e poi ha sottolineato una cosa riguardante Inter, Milan e Juve. Ecco alcune sue dichiarazioni ai microfoni DAZN: “Inter, Milan e Juve sono squadre attrezzate e quando sei in queste squadre c’è poco da chiacchierare, devi vincere! Perchè parla la storia di quei club, non c’è nè se nè ma”, conclude il tecnico.

Milan, le parole di Conte dividono il web

Sul web i tifosi come sempre si sono divisi, c’è chi – come il giornalista Fabrizio Biasin sui social – sottolinea che quando era all’Inter ed anche al primo anno alla Juve Conte non diceva questo e chi invece plaude il tecnico, sottolineando che in estate Juve e Milan potevano puntare su di lui e non invece su Thiago Motta e Fonseca.

E come non ricordare quel piccolo ‘battibecco’ o meglio scambio di frecciatine tra Ibra e Conte a inizio stagione. Magari ora l’ex attaccante svedese – sottolineano i tifosi sui social – starà rimpiangendo quelle scelte, vedendo il Napoli e il Milan attuale.