Locatelli ‘volta le spalle’ al Milan: il bianconero rievoca la Supercoppa del 2016

Manuel Locatelli sarà uno dei grandi ex di questa sera. Il regista bianconero ha “voltato le spalle” al suo passato, rievocando la finale di qualche anno fa a Doha.

Sarà una sfida dalle grandissime emozioni quella di questa sera all'”Al-Awwal Park”. Febbre permettendo, lo sarà in primis per Sergio Conceiçao, che esordirà sulla panchina rossonera in una gara che può già valere una finalissima e il primo trofeo a pochi giorni dal suo approdo a Milanello. Ma non solo. Il tecnico portoghese si troverà faccia a faccia con il figlio Francisco dopo averlo lanciato in prima squadra nel Porto, squadra in cui i due hanno “convissuto” dapprima nella stagione 21/22 e nell’annata scorsa.

Juve-Milan, sfida padre e figlio e dei grandi ex: da Locatelli a Morata, quanti incroci

La semifinale di questa sera non sarà solamente il primo incrocio padre-figlio. Tanti doppi ex saranno protagonisti nella casa dell’Al-Nassr di Pioli. Sulla sponda rossonera, Morata rincontrerà il suo “passato doppio”, oltre a Tomori obiettivo di mercato della Juventus. Nella Vecchia Signora spiccano invece Pierre Kalulu e Manuel Locatelli. Quest’ultimo ha parlato del suo passato in rossonero a “Radio Serie A”.

Il regista ex Sassuolo ha, per così dire, voltato le spalle al Diavolo con le seguenti dichiarazioni:

“Ora ho questa maglia che ho sempre voluto e speriamo di portare a casa noi la vittoria”.

In questi anni Locatelli non ha mai nascosto la passione per i colori bianconeri, malgrado sia stato proprio il Milan di Vincenzo Montella a lanciarlo nel grande calcio.

Milan-Juventus, il grande ex Locatelli: “Per me è una partita speciale”

Tuttavia, l’azzurro ci ha tenuto a ricordare uno dei momenti più emozionanti vissuti nei primissimi anni di carriera:

“Giocare contro il Milan per me è sempre una partita speciale perché è il club dove sono cresciuto. Mi ricordo bene quella finale perché è stato il mio primo trofeo, l’ultimo di Berlusconi e Galliani, quindi è stato sicuramente un trofeo speciale.”

La Supercoppa rappresenta infatti il primo trofeo nella carriera di Locatelli, vinta sempre in Medio Oriente ma a Doha, in Qatar, nello schieramento opposto. Il numero 5 bianconero cercherà di bissare in questa edizione, eliminando il “suo” Milan con cui esordì all’età di 19 anni e con cui siglò il primo gol in Serie A proprio contro la Signora. Corsi e ricorsi storici che potrebbero ripresentarsi questa sera, Theo e soci avvisati.