Mercato Milan, assalto del Borussia Dortmund: “Sono in trattativa diretta”

In casa Milan un colpo di mercato può sfumare a sorpresa. Il top club europeo fa sul serio, ecco cosa sta succedendo.

Dopo la vittoria in Supercoppa italiana e il pari casalingo contro il Cagliari il Milan è pronto a tornare in campo, domani affronterà il match contro il Como di Cesc Fabregas, club giovane e piuttosto ambizioso di questo campionato. Intanto la società pensa al mercato ed ha diversi obiettivo nel mirino; in questa sessione potrebbero arrivare 2 o 3 rinforzi, uno per reparto. La priorità resta comunque l’attaccante, il club ha vari nomi nel mirino ma uno su tutti è l’attaccante inglese Marcus Rashford.

Mercato Milan, è sfida totale sul mercato

Il centravanti del Manchester United piace a diversi club, il Milan c’è ma non è l’unico club e nelle ultime ore sono arrivate importanti novità sul calciatore, in Italia ci sono Juventus e Milan ma il club rossonero deve fare i conti con importanti club stranieri, pronti ad acquistare il calciatore anche a titolo definitivo. Il problema principale non è trattare con lo United che ha praticamente messo alle porte il calciatore, ma trattare con Rashford.

Il talento inglese ha un ingaggio di quasi 13 milioni annui, cifre considerevoli per il calcio italiano e che sia il Milan che la Juventus non possono pagare. Bisogna trovare un accordo con il giocatore ma intanto un nuovo club piomba sul giocatore. Secondo quanto riporta il giornalista Patrick Berger il Borussia Dortmund fa sul serio per il calciatore inglese; attraverso il suo profilo X l’uomo ha chiarito la situazione e i possibili contatti tra le parti.

Occhio Milan, la big piomba sul rivale

Il giornalista ha spiegato: “Il Borussia Dortmund è ancora in trattative dirette con gli agenti di Marcus Rashford. La scorsa settimana c’è stato un incontro personale tra gli agenti di Rashford e il club, guidato dal dirigente giallonero Sebastian Kehl (tra l’altro ex giocatore)”. Secondo il giornalista il club inglese vorrebbe il calciatore in prestito.

Cosi come per il Milan il problema è ben chiaro e Berger spiega: “Rimane difficile e irrealistico concludere l’affare a causa dell’alto stipendio del giocatore. Il Borussia Dortmund è molto coinvolto nella trattativa”. Berger ha spiegato che al momento sembra un testa a testa tra Borussia Dortmund e Milan con le prossime settimane che possono essere decisive.

Il club rossonero attende e nei prossimi giorni sapremo meglio l’evoluzione di questa trattativa.