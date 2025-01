Milan, Conceicao blocca la cessione: svolta rossonera

Tra le squadre di Serie A più attive in questo mercato c’è il Milan, specie dopo l’ennesimo risultato deludente in campionato. Il neo allenatore però vorrebbe rivedere i piani.

Archiviato il brutto pareggio di San Siro contro il Cagliari, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello. Una prestazione, quella di sabato, che non può essere definita deludente, ma il risultato si. Più di venti tiri in porta contro due, ma all’attivo solo un gol segnato. Un uno a uno che lascia quindi molto amaro in bocca a tutto l’ambiente e che costringe la squadra a non commettere più alcun passo falso da qui in avanti. Per fortuna domani c’è il recupero contro il Como e, dunque, l’opportunità di rifarsi subito per Leao e compagni.

La strategia della società sul mercato

Mentre la squadra si prepara dunque per la sfida all’ex Cutrone e compagni, la società continua ad operare sul mercato per cercare di regalare a Conceicao degli innesti che possano finalmente far fare il salto di qualità in campo. Il Milan infatti possiede già valori tecnici importanti, e lo ha anche dimostrato contro avversari di livello (vedi Inter e Real Madrid). Quello che manca dunque è un po’ di cinismo unito a una maggiore continuità.

Per questo sono stati sondati diversi nomi che possano arricchire la rosa e anche far rifiatare ogni tanto qualche titolare . Il nome più caldo in questi giorni è quello di Marcus Rashford, sul quale però la concorrenza è altissima.

In uscita invece Okafor verso il Lipsia e sempre da valutare invece la situazione legata a Tomori. Si era parlato della Juventus ma ora il nuovo tecnico lo sta “testando” prima di esprimersi in via definitiva.

Omoregbe esordisce e si fa valere: Conceicao vuole tenerlo in prima squadra

Una delle note sicuramente positive della serata di sabato, è l’esordio in prima squadra di Bob Murphy Omoregbe, ala destra del Milan Futuro. Il classe 2003, entrato nel finale per sostituire Leao, si è messo subito in mostra con un paio di iniziative interessanti, dimostrando di meritarsi quella chance.

Il giovane calciatore era in realtà sul mercato, visto il poco spazio che trovava nella squadra B e, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il suo agente aveva già un accordo di massima con il Campobasso. I molisani però a questo punto dovranno molto probabilmente virare su un obiettivo diverso perché, almeno per ora, Conceicao non ha alcuna intenzione di cedere la sua giovane ala.

Il tecnico portoghese vuole prendersi del tempo per valutare al meglio il giocatore, e solo dopo eventualmente lasciarlo andare. Non è un caso che anche domani, contro il Como, Omoregbe sarà in panchina come contro il Cagliari. Staremo a vedere quindi se il tecnico gli concederà nuovamente del minutaggio.