Mercato Milan, doccia fredda per il colpo: c’è l’annuncio, salta tutto

Brutte notizie in casa Milan che sarà costretto a rivedere i piani per gli ultimi giorni di calciomercato. Nulla da fare per l’obiettivo.

Ultimi giorni di mercato e una delle squadre più attive è senza dubbio il Milan che lavora costantemente per accontentare Sergio Conceicao e i tifosi. Alla vigilia di una settimana clou con Champions League e derby la società rossonera studia anche il mercato e vorrebbe regalare qualche tassello al neo tecnico, visto specialmente le difficoltà delle ultime settimane. Non sarà semplice specialmente perchè cedere a questo punto della stagione risulta piuttosto complicato.

Mercato Milan, Gimenez e non solo: ma è complicato

Il primo obiettivo del club rossonero è Santiago Gimenez, priorità assoluta della società e giocatore per il quale il Milan è pronto ad una trattativa fino alle ultime ore di mercato. Il Feyenoord non cede facilmente il suo miglior giocatore e chiede 40 milioni, ora bisognerà capire fino a dove potrà spingersi la società rossonera. Intanto però un altro obiettivo sembra essere sfumato.

Fino a qualche giorno fa i colleghi di Sky Sport hanno parlato di un forte interesse del club rossonero per la stella del Bologna Riccardo Orsolini. Chukwueze non convince Conceicao – nonostante il gol nell’ultima gara – e il tecnico vorrebbe provare Pulisic come trequartista o comunque per avere un’alternativa in più a destra. Il Milan ha mostrato interesse ma nelle ultime ore deve far fronte con la decisione da parte del Bologna che ha blindato il suo talento.

Mercato Milan, il Bologna spegne ogni speranza: salta il colpo

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato le dichiarazioni dell’ad del Bologna Fenucci che ha praticamente chiuso a ogni possibilità di mercato, niente da fare in casa rossonera. Fenucci ha sottolineato che c’era interesse attorno ad Orsolini ma la società lo ritiene come una delle stelle e dei leader della squadra e per questo non ci sarà alcun colpo dell’ultimo minuto.

Il Milan dovrebbe restare quindi cosi, nessun colpo sulla trequarti offensiva ma probabile che si resti con i giocatori a disposizione anche se lo stesso dirigente Bologna non ha negato l’interesse per Chukwueze e soprattutto Okafor e quindi occhio ad un possibile affare, magari in prestito dell’ultimo minuto. Il club rossonero si appresta intanto a lavorare in vista del match di Champions contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro.

La società lavora per accontentare Conceicao e regalargli in extremis l’attaccante che tanto desidera, i tifosi sperano in Gimenez ma la trattativa sarà aperta probabilmente fino agli ultimi giorni di mercato.