Mercato Milan, è già addio per il giocatore? Il Fenerbahce lo desidera

Potrebbe esserci un addio in casa Milan con il giocatore che adesso è ai margini del progetto e potrebbe salutare il club prima del previsto.

Il Milan rimane vigile sul calciomercato anche se per ora non c’è ancora nulla di concreto da segnalare. Su tutti c’era sicuramente il colpo Rashford a fare da vetrina. Però l’inglese sembra essere sfumato in direzione Spagna. La dirigenza dunque non è riuscita sfruttare il possibile colpo a sorpresa in rossonero. In uscita poi i rumors sono diversi e dopo l’affare saltato per Okafor al Lipsia spunta l’intreccio col Monza. Intanto sulla voce addio forse si aggiunge anche il nome di Strahinja Pavlovic. Il difensore ora sembra ai margini del progetto con Conceicao. Addio in vista per lui?.

Milan, Pavlovic verso l’addio?

Il Milan aveva acquistato Pavlovic solo pochi mesi fa, ma sembra già esserci aria di separazione. Il giocatore al suo esordio aveva stregato tutti. La magia del colosso buono però è durata solo qualche partita. Dopo diverse uscite infelici e prestazioni non ottimali ecco che finisce in panchina in men che non si dica.

Già con Fonseca, dopo il rientro degli altri compagni di reparto da infortuni, Pavlovic era stato accantonato in panchina. Ora davanti a lui ci sono Thiaw, Gabbia e Tomori. Dunque il suo futuro potrebbe presto cambiare. Al Milan il suo contributo è stato minimo, poteva certamente fare di più, ma ora la dirigenza valuta la cessione anche per monetizzare e dare aria al mercato in entrata.

Dunque dall’estero arrivano apprezzamenti verso di lui. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Milan ha già aperto alla cessione e potrebbero presto esserci novità.

Addio Pavlovic? Il Fenerbahce in pressing

La notizia riportata da Fabrizio Romano porta Pavlovic al centro del mercato in uscita del Milan. Sul difensore adesso ci sarebbe il Fenerbahce. La top squadra turca sembra fare sul serio perché la trattativa sembra essere già avviata, il Milan difatti avrebbe aperto alla sua cessione al club turco.

Il difensore non vede campo dal tre dicembre e nonostante sembrava essere perfetto per il Milan in pochi mesi la sua situazione si è ribaltata. Ora relegato in panchina anche lo stesso Pavlovic reclamerà più spazio. Dunque il Fenerbahce potrebbe essere una soluzione anche se non sono stati resi noti ancora i dettagli dell’operazione. I prossimi giorni saranno cruciali in tal senso per capire se il reparto difensivo rossonero perderà un uomo.