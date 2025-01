Mercato Milan, Ibrahimovic: “Non ho novità”, poi su Conceicao

Zlatan Ibrahimovic parla del mercato rossonero prima della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria: le dichiarazioni scoraggiano i tifosi.

A pochi minuti dal calcio d’inizio del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in casa Milan è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic. Dopo le parole, seppur brevissime di Sergio Conceciao in merito alla gara di questa sera, il dirigente del club rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, facendo il punto della situazione sul mercato.

Ibrahimovic è stato chiaro: il messaggio scoraggia i tifosi

Zlatan Ibrahimovic è stato molto chiaro e inciso ai microfoni di Sky Sport: “La prossima partita è sempre la più importante. Se vinciamo entriamo nelle prime otto e per noi del Milan è una grossa opportunità”.

Lo svedese ha anche speso due parole per il mister rossonero, Sergio Conceicao. Ibrahimovic ha commentato l’andamento del nuovo allenatore: “Sta andando bene, la squadra si sta adattando al suo modo di lavorare. Abbiamo una partita ogni tre giorni ma sta andando tutto bene”.

Non sono mancate le dichiarazioni sull’argomento mercato. Le ultime parole di Zlatan Ibrahimovic sono state tutt’altro che incoraggianti per il mondo rossonero: “Il mercato non dipende dalla vittoria di oggi. Non posso darti novità, non è facile ma stiamo lavorando. Vedremo”.