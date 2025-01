Mercato Milan, intreccio e scambio con la big: arriva il centrocampista

Proseguono i rumors di mercato attorno al centrocampista. Il Milan lavora per un colpo in questo reparto oltre a Gimenez.

Sono ore roventi per il mercato del Milan che – in attesa di iniziare una settimana chiave per la propria stagione – è al lavoro per rinforzare la rosa, un pò in tutti i reparti. In difesa è arrivato Kyle Walker mentre in attacco la priorità è Santiago Gimenez. Il mercato rossonero non si ferma qui ed anzi la società starebbe valutando altre ipotesi, specialmente in chiave centrocampo. L’ultima opzione riguarda un clamoroso scambio e in molti stanno solleticando su questa possibilità.

Mercato Milan, si tratta per lo scambio in extremis

Nelle ultime sessioni di mercato il Milan ha evidenziato come il club rossonero spesso arrivi a trattare con altri club di serie A, lo dimostra lo scambio in extremis fatto con la Roma tra Saelemaekers ed Abraham e quello con i giallorossi potrebbe non essere l’ultimo affare. I rapporti sono ottimi e le parti stanno valutando un nuovo possibile scambio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan cerca un centrocampista proveniente da vivai italiani e la ricerca è tutt’altro che semplice. La dirigenza è al lavoro ma manca poco alla fine del mercato e non è semplice visto che la società vorrebbe un colpo in prestito o comunque a cifre piuttosto contenute. E’ un rumors ma nelle ultime ore sembrerebbe essere piuttosto veritiero, il Milan sembra essere sulle tracce di Bryan Cristante.

Milan, occhio allo scambio dell’ultim’ora

La Roma in queste settimane ha chiesto delucidazioni sulla possibilità di poter acquistare a titolo definitivo il centrocampista belga Saelemaekers e al momento il Milan non ha mai aperto. I giallorossi sono pronti ad insistere e il centrocampista esterno piace molto, da qui l’ipotesi di una trattativa che possa portare sia Cristante che Abraham a titolo definitivo in rossonero. Siamo solo all’inizio ma l’affare non è utopia.

Le parti lavorano per trovare la quadra, manca poco al termine del mercato e si valuta un possibile accordo. Non è escluso però che Cristante possa arrivare a prescindere dagli altri due, magari in prestito secco. Il giocatore non è più intoccabile come un tempo e la Roma sarebbe pronta a discuterne, l’affare vedrebbe un clamoroso ritorno.

Cristante è cresciuto nelle giovanili del Milan e poi andato in altri club come Atalanta e Roma. Il giocatore non ‘disdegnerebbe’ un ritorno a casa per una trattativa lampo che sarebbe clamorosa.