Milan, 4 infortuni: addio Supercoppa, i tempi di recupero

La Supercoppa italiana sta per prendere il via e il Milan deve fare i conti con diversi infortuni: i tempi di recupero

Il Milan inizierà il 2025 con una rivoluzione rimandata da tempo e che ora si è compiuta con l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. L’allenatore portoghese inizierà subito con il botto, dato che la sua nuova squadra sarà subito impegnata in Supercoppa italiana e se la vedrà in semifinale contro la Juventus.

L’ex Porto, dopo i colloqui personali avvenuti nelle ultime ore, dovrà serrare i ranghi della squadra e ripartire da un sistema tattico più bilanciato rispetto al recente passato. Alcuni interpreti, però, non saranno a disposizione e potrebbe essere un grosso problema per la Supercoppa, ma anche per le partite successive.

Il Milan verso la Supercoppa: 4 assenti per Conceicao

Il primo grande nome che non sarà a disposizione per il match contro la Juventus, e in generale per l’avventura in Arabia – se dovesse andare avanti -, è Rafael Leao. Dopo gli alti e bassi, le esclusioni e le poche certezze con Fonseca in panchina, l’esterno offensivo è tornato al centro del progetto, ma non potrà dimostrarlo nel big match contro i bianconeri.

È praticamente impossibile che scenda in campo in Arabia, ma sta lavorando per recuperare per esserci alla ripresa in campionato, dove occuperà il suo solito ruolo come esterno offensivo a sinistra nel 4-2-3-1 del nuovo allenatore.

Il secondo calciatore sulla lista degli assenti gioca sempre come ala, ma dall’altro lato del campo. Si tratta di Chukwueze, che ne avrà ancora per un bel po’, probabilmente per un mese. È un vero peccato, dato che, vista l’assenza di Pulisic, si stava ritagliando un ruolo importante nel Milan. Però, per le prime partite della sua gestione, Conceicao ne dovrà fare a meno e non è di certo una buona notizia.

Attacco in difficoltà in Supercoppa: Conceicao ha le scelte obbligate

C’è anche un’altra assenza in attacco ed è quella di Noah Okafor. L’ex Salisburgo è un nome molto chiacchierato per il mercato di gennaio, e se dovesse arrivare un’offerta adeguata potrebbe essere ceduto in attesa di nuovi arrivi, ma non ha ancora recuperato dal suo problema fisico e non sarà a disposizione in Arabia. Aumentano, però, le chance di recuperarlo entro fine mese.

Infine, resta senza troppi dubbi sulla lista degli indisponibili anche Florenzi, che ne avrà ancora per diverse settimane dopo l’ultimo grave infortunio subito.