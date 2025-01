Milan-Abraham, svolta imminente: la notizia dell’ultim’ora

Importante notizia dell’ultim’ora riguardante il futuro di Tammy Abraham in rossonero, a breve la svolta.

In casa Milan è il momento di mettere da parte l’entusiasmo per la vittoria della Supercoppa Italiana e concentrarsi sui prossimi impegni stagionali. Si ripartirà tra due giorni a San Siro contro il Cagliari in campionato, a cui seguirà il recupero infrasettimanale con il Como.

Sabato prossimo poi è in programma il big match della 21esima giornata con la Juventus e mercoledì 22 gennaio la penultima sfida del girone di Champions contro il Girona. Visti i numerosi impegni ravvicinati Conceicao dovrà fare affidamento su tutti i componenti della rosa e potrà contare su un ritrovato Abraham, galvanizzato dal gol-vittoria nella finale in Arabia contro l’Inter.

Ultim’ora Abraham: novità in vista

Proprio sull’attaccante inglese sono concentrati parte dei pensieri della società. Il classe 1997 in estate dovrebbe rientrare alla Roma al termine del prestito, con Alexis Saelemaekers destinato a fare il percorso inverso. I due club però, come spiega l’esperto di mercato Matteo Moretto, starebbero pensando a una soluzione diversa.

Di recente il giornalista italiano ha infatti riportato sul suo profilo X una svolta sull’affare Abraham-Saelemaekers. I due club sarebbero alla ricerca di una soluzione economica in grado di trasformare il prestito secco dei due giocatori in un trasferimento a titolo definitivo. Chiaramente va trovato anche l’accordo con i giocatori, ma la volontà è quella di continuare insieme anche oltre il termine del prestito.

Al momento Abraham ha registrato 6 gol e 4 assist in 20 presenze con il Diavolo e il pesantissimo gol in Supercoppa potrebbe risultare decisivo per il futuro dell’attaccante. Se il 27enne dovesse ritrovare continuità potrebbe diventare un’arma in più per il Milan di Conceicao.