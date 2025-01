Milan: addio Tomori, già scelto il sostituto

I rossoneri proseguono ad essere molto attivi sul calciomercato. In caso di partenza del centrale inglese, è già stato individuato il sostituto

È un Milan che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. Il pareggio contro il Cagliari ha confermato che c’è molto da fare e per questo motivo si sta lavorando per individuare i rinforzi giusti da dare al proprio tecnico. Nelle prossime settimane si deciderà meglio il futuro di Tomori e, di conseguenza, del suo sostituto. Stando a La Gazzetta dello Sport, la Juventus non ha assolutamente mollato il difensore inglese e quindi Moncada e Furlani stanno cercando di prendere il giocatore destinato a prendere il suo posto.

Stando alle informazioni raccolte da Pianeta Milan, i rossoneri avrebbero individuato il rinforzo giusto per sostituire Tomori e si stanno facendo i ragionamenti del caso per capire quando chiudere l’affare. Sicuramente i soldi della cessione dell’inglese aiuteranno i rossoneri a prendere in questo calciomercato un difensore di assoluta qualità.

Calciomercato Milan: chi arriva al posto di Tomori

Nonostante l’arrivo di Conceicao abbia dato maggiore fiducia a Tomori, il futuro del centrale inglese continua ad essere a forte rischio per questioni anche di budget. I rossoneri con la cessione del difensore intorno ai 30-40 milioni farebbero una plusvalenza non minima e per questo motivo si starebbe valutando con attenzione l’addio del giocatore e magari andare a fare una scommessa su un nome sicuramente più congeniale al modo di giocare del portoghese.

Il nome in cima alla lista è quello di Mingueza. Il calciatore piace molto al Milan e già in passato si era parlato della possibilità di prenderlo in questo calciomercato. Poi l’arrivo di Conceicao ha un po’ bloccato ogni trattativa viste anche delle esigenze differenti. Ora, però, il nome potrebbe nuovamente tornare in auge considerato che la Juventus non ha intenzione di mollare Tomori e già nelle prossime ore potrebbe tentare un nuovo assalto.

Per il momento siamo nella fase delle valutazioni e delle riflessioni, ma Mingueza rappresenta un profilo che stuzzica molto il Milan e in questo calciomercato potrebbe comunque rappresentare un profilo davvero interessante soprattutto con la partenza di Tomori in direzione Juventus.

Mercato Milan: Mingueza resta un obiettivo

Mingueza rappresenta una carta che il Milan è pronto a giocarsi in questo calciomercato in caso di partenza di Tomori. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi, ma in futuro nulla è escluso.