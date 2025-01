Milan, affare con il Borussia: incontro in Germania per chiudere

Il Milan potrebbe concludere un affare con il Borussia Dortmund già in questa sessione di calciomercato: c’è già stato un incontro in Germania

L’attacco del Milan tiene banco sul calciomercato con diversi intrecci che potrebbero portare sostanziali novità nel reparto offensivo a disposizione di Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese vuole una seconda punta, un calciatore da affiancare a uno tra Alvaro Morata o Tammy Abraham che potrebbe portare in dote un bottino importante di gol.

Da giorni si parla del possibile arrivo di Marcus Rashford, ma la pista legata all’inglese del Manchester United è in stallo e le alternative non mancano. Vi abbiamo parlato del profilo di Joao Felix, gradito all’allenatore portoghese, ma attenzione anche a un altro nome che potrebbe scalare la lista dei rossoneri nelle prossime ore.

Il calciomercato del Milan si intreccia con quello del Borussia

In questa fase di trattative, i nomi in ballo per Milan e Borussia sono tornati a intrecciarsi in un triangolo con l’Inghilterra che tiene i tifosi con il fiato sospeso. Intanto, i rossoneri si muovono anche sul calciomercato in uscita. Luka Jovic è al passo d’addio e diverse big internazionali sono pronte a fiondarsi su di lui entro la fine della sessione.

Allo stesso tempo, Conceicao ha maturato la convinzione che non basti Abraham come alternativa in attacco per fare la voce grossa in tutte le competizioni e il club ha intenzione di accontentarlo.

Il Milan piomba su Reyna: le ultime sull’affare

Rashford piace anche al Borussia Dortmund, oltre che al Barcellona. I rapporti dei gialloneri con il Manchester United sono ottimi e le due società potrebbero replicare l’operazione che la scorsa stagione ha portato in Germania Jadon Sancho.

Stavolta, però, potrebbe crearsi un vero e proprio effetto domino con ricadute anche sul calciomercato in entrata del Milan. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i rossoneri sono forti su Giovanni Reyna, un classe 2002 che sta facendo fatica a trovare spazio con il Dortmund. Furlani e Moncada hanno incontrato l’entourage del trequartista, rappresentato da Mendes e potrebbero accelerare nei prossimi giorni per chiudere l’affare.

Le caratteristiche sono diverse da Rashford e Joao Felix, ma il calciatore piace per capacità di saltare l’uomo e fiuto per il gol. In questa stagione, ha giocato solo otto partite in Bundesliga, ma realizzando comunque due gol. Al Milan potrebbe trovare maggiore continuità e Conceicao potrebbe esaltare le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Il trasferimento sarebbe comunque meno dispendioso per le casse rossonere.