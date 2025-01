Milan: agente in sede, Inter beffata

Novità importante per quanto riguarda i rossoneri. In queste ultime ore c’è stato un incontro con l’entourage del giocatore. I dettagli

È un Milan che inizia a lavorare con attenzione sul calciomercato. Archiviata la vittoria in Supercoppa, la squadra ha ripreso la preparazione sul campo per cercare di aprire al meglio l’anno in Serie A. In società si sta ragionando sui colpi da mettere a segno in questa sessione, ma lo sguardo è rivolto anche alla prossima stagione. Non è da escludere che il club possa comunque chiudere alcuni trattative a gennaio per poi portare il giocatore alla corte di Conceicao a giugno.

Secondo le informazioni di Pietro Balzano Porta di radiorossonera, nella serata odierna, mercoledì 8 gennaio, c’è stato un incontro tra alcuni intermediari e Moncada per un possibile obiettivo del Milan. Il dirigente del club avrebbe confermato l’interesse nei confronti del calciatore, ma resta da capire se affondare il colpo già in questa sessione di calciomercato oppure aspettare la fine del campionato.

Calciomercato Milan: accelerazione improvvisa, blitz in sede

Il Milan ha sondato il terreno per il giocatore. Al momento siamo nella fase embrionale della trattativa. I rossoneri, infatti, non hanno affondato il colpo e stanno facendo tutti gli approfondimenti del caso. Il calciatore comunque interessa molto al club meneghino e a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte della stessa dirigenza.

I rossoneri hanno messo nel mirino Belahyane del Verona. Le ultime informazioni confermano che il Milan è fortemente interessato al calciatore degli scaligeri, ma per il momento non si è entrato nel vivo della trattativa. Il club veneto è pronto a privarsi dell’algerino già in questa sessione di calciomercato e si parla di un via libera per una proposta intorno ai 12 milioni di euro. La concorrenza è folta e vedremo se Moncada deciderà di muoversi sin da subito o magare bloccare il calciatore in vista della sessione estiva.

Molto dipenderà anche dal futuro di Bennacer. La partenza dell’algerino potrebbe portare il Milan a chiudere per Belahyane. In caso contrario, da capire se i rossoneri chiuderanno comunque e lo lasceranno al Verona fino all’estate e poi lo si porterà alla corte di Conceicao.

Mercato Milan: Belahyane un obiettivo per il centrocampo

Belahyane è un obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri hanno iniziato a muoversi ufficialmente anche per anticipare la concorrenza di squadre come Napoli e Inter, che da tempo sono sulle tracce del giocatore del Verona.