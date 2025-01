Milan, arriva il difensore d’esperienza: ufficializzato l’ex Fiorentina

I tifosi del Milan esultano, la società ufficializza il prezioso acquisto che andrà a rinforzare la rosa: arriva l’ex Viola.

Giorni di calciomercato per il Milan, impegnato nel lavoro di perfezionamento del proprio collettivo. I rossoneri sono alla ricerca di profili nel reparto arretrato e non solo. I nomi accostati al club meneghino stanno facendo impazzire i supporters milanisti: gli eventuali arrivi di Walker e Rashford andrebbero a rinforzare notevolmente la formazione di Sergio Conceiçao. Attenzione, però, poiché tra i vari rumours di mercato la società lombarda ha battuto l’ennesimo concreto colpo: dopo aver ufficializzato l’acquisto dell’attaccante, ecco l’annuncio del difensore ex Fiorentina.

Milan Futuro, annunciato l’acquisto di Camporese: arriva dal Cosenza

Michele Camporese è un nuovo giocatore del Milan. Il passaggio in rossonero – nella rosa del Milan Futuro – del centrale difensivo è stato da poco ufficializzato dal club meneghino. Di seguito il comunicato rilasciato sul rinforzo regalato a Bonera:

“AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo di Michele Camporese dal Cosenza Calcio. Il difensore è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, con cui ha esordito in Coppa Italia e in Serie A nel 2010. In carriera, ha giocato, tra le altre, con Empoli, Benevento, Foggia e Cosenza. Michele oggi entra a far parte della rosa di Milan Futuro”.

Un innesto di livello per la formazione militante nel campionato di Serie C. Alla giovane rosa trascinata dal bomber Francesco Camarda, andrà infatti ad aggiungersi un giocatore di grande esperienza. Il contributo di Michele Camporese risulterà fondamentale per il Milan Futuro; l’ex Fiorentina rappresenterà una guida per i giovani calciatori della rosa rossonera.

Ennesimo colpo di mercato battuto dal Milan, con Bonera chiamato a innalzare il livello delle prestazioni.

Milan Futuro, missione salvezza: spettro retrocessione in Serie D

In seguito alla modifica apportata al regolamento per le seconde squadre di Serie A, il Milan Futuro rischia grosso. I meneghini non navigano affatto in buone acque, come dimostra il posizionamento in terzultima classe. I rossoneri distano soli tre punti dall’ultima posizione, che decreterebbe la retrocessione in Serie D.

Gli acquisti arrivati nel mercato di gennaio impongono un netto cambiamento di tendenza alla formazione di Bonera. La missione è il raggiungimento della 15esima posizione, decisiva per allontanare anche i play out. I prossimi incontri saranno decisivi per il destino del Milan Futuro, chiamato a battere un colpo significativo anche sul terreno di gioco.