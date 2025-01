Sei gol in ventidue partite: il Milan ha appena ufficializzato l’acquisto dell’attaccante

Arrivano nuove notizie sul fronte calciomercato per il club rossonero. Arriva un colpo inaspettato per il Diavolo: si tratta di un giovane attaccante.

Il Milan in queste ore è infiammato sul tema calciomercato. La dirigenza è al lavoro per portare a casa nuovi giocatori e regalare a Sergio Conceicao una rosa più lunga e magari più competitiva. Domani il Milan affronterà la Juventus e oggi arrivano buone notizie sul fronte Kylie Walker, spunta anche il nome di Joao Felix. L’asse Milan-Premier League dunque è caldo ora. Però non si parla solo di Prima Squadra perché si è lavoro anche per offrire nuovi volti al Milan Futuro, seconda squadra rossonera che milita in Serie C. Oggi arrivano buone notizie su quel fronte, è stato acquistato un giovane attaccante.

Milan, il calciomercato prende forma: novità anche nel Milan Futuro

Il club di via Aldo Rossi ha lavorato tanto per la creazione del Milan Futuro. La voglia di creare una seconda squadra possibilmente competitiva era tanta. Difatti una squadra B può fungere tranquillamente da trampolino di lancio per la Prima Squadra.

Lo abbiamo già visto con i vari Camarda, Jimenez, Zeroli, Traorè ed altri. Giocatori giovani che nelle categorie minori però possono farsi le ossa e crescere. Ora il Milan ha ufficializzato un nuovo acquisto per la squadra di Bonera. Si tratta di un giovane attaccante: Simone Ianesi.

Il giocatore è stato all’Udinese fin dalle giovanili e ora il Milan lo ufficializza con un comunicato ufficiale.

Fatta per Simone Ianesi, oggi la firma

Il Milan ha ufficializzato sul proprio sito con un comunicato ufficiale l’acquisto di Simone Ianesi. L’attaccante classe 2002 arriva dal Pontedera ma è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese. In questa stagione sta andando benone con sei gol all’attivo in ventidue partite.

Questo il comunicato del Milan sul giocatore che dichiara il suo acquisto a titolo definitivo:

AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Simone Ianesi da US Città di Pontedera. L’attaccante, nato a Udine il 13 febbraio 2002 e cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, entra a far parte della rosa di Milan Futuro.

Dopo Ianesi infatti il club non si ferma perché è stato ufficializzato un secondo colpo e si tratta questa volta di un difensore. Il Milan pensa in grande dunque per la propria squadra B che spera di avanzare nei campionati italiani.