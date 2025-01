Milan, bufera Ibrahimovic: lo svedese finisce al centro delle polemiche

Tra i festeggiamenti per la vittoria del Milan della Supercoppa Italiana, non mancano le critiche a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese continua a far discutere.

Chi ben comincia è a metà dell’opera. I tifosi del Milan non potevano sperare in un inizio di 2025 migliore: vittoria della Supercoppa Italiana e rimonta storica contro l’Inter ribaltando un’iniziale 0-2. Festa grande in casa rossonera, con l’arrivo di Sergio Conceiçao che sembra aver dato un’identità ad una squadra che pareva ormai in balia delle onde.

Ora per il Milan arriva il difficile: il club rossonero dovrà essere bravo a dare seguito al buon momento e non rendere vana la vittoria di un trofeo che non può bastare per salvare la stagione. Intanto la squadra e i tifosi si godono il successo, ma come sempre non mancano le critiche. Stavolta a finire nell’occhio del ciclone è Zlatan Ibrahimovic.

Criscitiello attacca Ibrahimovic: “Non sa né perdere né vincere”

Dopo la vittoria della Supercoppa, è ovviamente partita la festa negli spogliatoi del Milan con Ibrahimovic che ha anche tenuto un discorso rivolgendosi a tutta la squadra. Il momento è stato condiviso sui profili social della squadra, ma non tutti sembrano aver apprezzato. Nelle scorse ore Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha duramente criticato questo episodio:

Se tu devi fare un discorso alla squadra, e da dirigente devi farlo, lo devi fare senza social. Bisogna saper perdere e saper vincere, e secondo me Ibrahimovic non sa né perdere né vincere. Se alla festa del compleanno del Milan ti nascondi e non ci metti la faccia, ora non mi fai il video.

Pesante attacco, dunque, nei confronti di Ibrahimovic da parte di Criscitiello. Secondo il direttore di Sportitalia, il dirigente rossonero avrebbe dovuto fare un discorso alla squadra, ma non facendosi immortalare sui social.

Il discorso di Ibrahimovic negli spogliatoi: “Tutto dipende da noi”

Nel suo discorso incriminato alla squadra, Ibrahimovic ha voluto complimentarsi con i ragazzi, sottolineando quanto sia importante scendere in campo con il coltello fra i denti. L’ex attaccante, come anche Gerry Cardinale, ha inoltre spronato la squadra a non fermarsi sul più bello:

Complimenti ai giocatori, l’avete vinta con sudore, sacrificio e voglia di vincere. Quando una squadra ha questa voglia di vincere, è difficile batterla. Tutto dipende da noi, è nella nostra testa. Oggi l’avete dimostrato. Oggi tornate in Italia, portiamo questa mentalità. Recuperiamo punti per arrivare dove dobbiamo essere. Ragazzi, questo è il Milan, giochiamo per questi trofei.

Ieri il Milan ha dimostrato di saper giocare da grande squadra e di potersi togliere ancora molte soddisfazioni. Difficile dare torto ad Ibrahimovic, sulle modalità si può poi discutere.