Milan, cessione a sorpresa: va via con lo sconto

Una possibile cessione inaspettata preoccupa i tifosi del Milan: il centrocampista può salutare a un prezzo ridotto

La sessione invernale di calciomercato è appena iniziata e in casa Milan potrebbe concretizzarsi una cessione praticamente inattesa fino a poco tempo fa.

Entra nel vivo la sessione invernale di calciomercato con il Milan che potrebbe lavorare a diverse operazioni di mercato tra entrata e uscita. E come di consueto, il periodo dei trasferimenti può regalare sorprese, sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto concerne le cessioni. Ed è proprio quello che potrebbe accadere in casa Milan nelle prossime settimane, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese, arrivato per sostituire il connazionale Paulo Fonseca al termine del girone d’andata, potrebbe infatti essere al centro di una vera e propria rivoluzione che giocoforza passerà per questa finestra invernale di calciomercato, tra nuovi arrivi e cessioni fino a questo momento ritenute inaspettate.

Calciomercato Milan, addio a sorpresa: tifosi preoccupati

Dopo l’esordio da sogno in Supercoppa Italiana con la vittoria in rimonta ai danni della Juventus, il Milan si appresta ad affrontare l’Inter nella finale in programma domani sera a Riyad. Ad ogni modo, anche un eventuale successo nel derby in Arabia Saudita non spingerebbe il Milan a rinunciare a nuovi innesti di mercato. Ma occhio anche a possibili cessioni inattese, a prezzi considerati ridotti.

In tal senso occhio all’indiscrezione rilanciata da Fichajes.net secondo cui il Milan potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cedere Yunus Musah durante questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista statunitense è arrivato al Milan dal Valencia nell’estate del 2023 per poco più di 20 milioni di euro. In questo anno e mezzo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con la maglia del Diavolo, in particolar modo nel corso di questa stagione.

Anche nella semifinale di Supercoppa Italiana l’ex Arsenal è stato decisivo propiziando l’autogol di Federico Gatti per il definitivo 2-1 rossonero. Quest’anno ha raccolto diciotto gettoni di presenza per un totale di appena 823 minuti in campo. Ecco perché il club rossonero a gennaio potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere il giocatore classe 2002 che potrebbe partire per una cifra di circa 15 milioni di euro, inferiore a quella investita nell’estate del 2023 per portarlo in Italia.