Milan, che mazzata per Conceicao: la sentenza è netta

Milan, duro colpo per Conceicao: la sentenza del giornalista è davvero tagliente

Il Milan di Sergio Conceicao può sorridere dinanzi alla vittoria rimediata, nel recupero della diciannovesima partita di Serie A, contro il Como. Inizialmente in svantaggio in seguito alla prima rete messa a segno dagli avversari con Diao, la squadra rossonera è riuscita a svoltarla a suo piacimento grazie alle reti di Hernandez e Leao.

Allo stesso tempo però il neo allenatore deve fare i conti con un duro colpo da affrontare e da gestire in vista soprattutto dei prossimi impegni in programma, fondamentale per il proseguo della stagione.

Milan, le parole di Franco Ordine su Theo Hernandez e Leao

Il giornalista Franco Ordine ha espresso un suo parere riguardante la vittoria in trasferta messa a segno dal Milan contro il Como che ha generato il risultato di 1-2. Il suo commento per il “Corriere dello Sport” ha evidenziato alcune sfaccettature dell’attuale rendimento della squadra rossonera.

In primo luogo l’elogio è partito nei confronti di Leao, ormai trascinatore del Milan, che ha preso le redini della squadra. Ordine lo definisce il “tesoro” del Milan che è entrato in maniera ottimale al servizio di Sergio Conceicao trascinando il Milan al di fuori di uno scenario alquanto discutibile.

Franco Ordine ha poi proseguito incentrandosi anche su Theo Hernandez, protagonista di un vero e proprio momento nero, anche se almeno ieri ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Queste però sono state le parole ben scandite da parte del giornalista italiano che non sono state per nulla placide nei confronti del francese.

“Per esempio Theo Hernandez è sempre quello di Fonseca, poco propenso a farsi largo con le accelerate che lo resero famoso nella stagione dello scudetto. Quel sinistro sbilenco che si trasforma in una traiettoria irresistibile per il Como e che procura l’1 a 1 iniziale è forse un segno del destino e di sicuro una parziale riparazione per il duello perso e lo spazio concesso a Diao sul sigillo del Como”

Milan: altra emergenza che sgretola la rosa

I festeggiamenti del Milan, in seguito alla vittoria in trasferta con il Como, non possono prolungarsi più di tanto perchè la squadra rossonera deve fare i conti con un’altra emergenza, ovvero con tre giocatori infortunati: Morata, Thiaw e Pulisic.

Tutti e tre i giocatori hanno risentito dei fastidi muscolari ed indubbiamente le loro condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. Inoltre lo spagnolo, di norma, non sarà presente nella sfida contro la Juventus a causa della squalifica rimediata.

“Conceiçao comincia a perdere altri pezzi in un mese che diventa decisivo non tanto per scalare la zona alta della classifica quanto invece per chiudere la prima parte della Champions league con i due appuntamenti con Girona e Dinamo Zagabria”.

“L’unico tesoro su cui il Milan di oggi può contare è proprio Leao ma è impensabile che possa trascinare tutto da solo la squadra anche a Torino” chiosa così il giornalista Franco Ordine