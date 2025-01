Milan, colpo a sorpresa: arriva per 20 milioni

Una interessante offerta di mercato per il Milan: il club rossonero valuta un colpo del tutto inatteso

La sessione invernale di calciomercato sta per entrare nel vivo e in casa Milan potrebbero registrarsi delle vere e proprie sorprese di mercato.

Con l’inizio della sessione invernale di calciomercato cominciano a rincorrersi molte voci relative a trattative in entrata e in uscita. Il Milan, in particolar modo, è tra le società più chiacchierate in merito a possibili movimenti in entrata e in uscita. La squadra di Sergio Conceicao infatti potrebbe subire una mini-rivoluzione tra acquisti e cessioni. E come accade di consueto in questi casi, possono esserci interessanti opportunità di mercato.

In questo periodo, infatti, le occasioni piovono continuamente, con giocatori proposti da agenti e intermediari e affari che possono sbloccarsi da un momento all’altro. Ed è proprio quello che potrebbe accadere al Milan al quale nelle scorse ore è stato offerto un altro giocatore che potrebbe concretamente fare al caso della formazione rossonera.

Calciomercato Milan, offerto un giocatore ai rossoneri

Le opportunità di mercato non mancano, soprattutto a una società importante come il Milan. Il club rossonero cerca rinforzi da mettere a disposizione del tecnico portoghese Sergio Conceicao in vista della seconda parte di stagione.

I rossoneri hanno bisogno di rinforzi in tutti i reparti, ma occhio anche alle possibili occasioni di mercato. In tal senso, come riportato da riporta Matteo Moretto di Relevo, al Milan sarebbe stato offerto Óscar Mingueza, difensore spagnolo classe ’99 di proprietà del Celta Vigo, arrivato dal Barcellona nell’estate del 2022. Il suo entourage avrebbe offerto al Milan e anche alla Roma il giocatore messosi in mostra nel massimo campionato spagnolo e in passato finito anche nel mirino del Lipsia, salvo poi restare in Spagna.

Convocato dalla Spagna a novembre, il giocatore originario di Santa Perpetua de Mogoda potrebbe fare al caso del Milan anche in virtù del potenziale costo ridotto dell’operazione. Óscar Mingueza, infatti, potrebbe approdare al Milan per meno di 20 milioni di euro pur trattandosi di un giocatore in procinto di raggiungere l’apice massimo del suo valore.