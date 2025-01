Milan: colpo dal Bologna, lo porta il nuovo Ds

I rossoneri continuano a ragionare su come muoversi sul calciomercato. E uno dei nuovi rinforzi potrebbe arrivare con il direttore sportivo

Il Milan lavora al presente, ma pensa anche al futuro. Il lavoro di Moncada non sta convincendo pienamente i vertici rossoneri e per questo motivo, come dal Corriere dello Sport, non è da escludere che si possa comunque arrivare ad una svolta con la sostituzione del direttore sportivo.

E il nuovo dirigente potrebbe portare anche un rinforzo importante in casa Milan. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la strada fino al termine della stagione è molto lunga. Ma le idee di calciomercato sono davvero molto chiare e per questo motivo i rossoneri sono pronti anche a cambiare direttore sportivo. Vedremo naturalmente quello che succederà in futuro e quali saranno le scelte dello stesso club.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, i dettagli

Il Milan è pronto a rivoluzionare anche la società. Il lavoro di Moncada, come spiegato in precedenza, non è apprezzatissimo dalla società e per questo motivo si valuta la possibilità di portare a Milano un nuovo direttore sportivo. C’è un nome che piace molto alla dirigenza e presto ci potrebbe essere una novità molto importante. Piace molto, infatti, il profilo di Sartori e i rossoneri sono pronti a muoversi per anticipare la concorrenza e portarlo da giugno in società.

Il suo arrivo potrebbe portare anche Castro al Milan durante il calciomercato estivo. Si tratta naturalmente di una ipotesi molto remota visto che la strada è lunga e può succedere di tutto. Sicuramente il profilo del giocatore piace molto ai rossoneri e avere un Sartori in società dovrebbe facilitare il colpo. Ma per il momento è una semplice suggestione considerato che siamo a gennaio.

Sicuramente il Milan valuta Sartori come direttore sportivo e questo potrebbe aprire alla possibilità di piazzare il colpo Castro durante il calciomercato estivo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte della società a partire dalla dirigenza e poi sui rinforzi da dare al proprio tecnico.

Il Milan pensa a Castro

L’obiettivo Castro non è assolutamente passato in secondo piano per il Milan in questo calciomercato. E l’arrivo di Sartori potrebbe consentire ai rossoneri magari di avere una corsia preferenziale. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere e quale saranno i movimenti dei rossoneri.