Milan: rivoluzione Conceicao, tre esclusioni eccellenti

Il portoghese sta pensando a cambiare un po’ il suo undici dopo il pareggio di Cagliari. Ecco le possibili scelte del tecnico rossonero

Il pareggio contro il Cagliari ha fatto tornare tutti con i piedi per terra. La vittoria in Supercoppa non è stata la cura definitiva e per questo motivo c’è ancora tanto da fare. A partire dalla partita con il Como. I lariani sono sempre una squadra molto ostica da affrontare e quindi Conceicao è pronto a chiedere la massima attenzione ai suoi. Il tecnico portoghese sarebbe pronto anche a mettere in campo una prima rivoluzione di formazione.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe presentarsi in campo con tre esclusioni eccellenti. Un minimo di turnover, ma anche un messaggio molto chiaro ai giocatori. Nessuno ha il posto fisso e bisognerà continuare a lavorare in maniera importante per confermarsi tra i titolari. E la trasferta di Como per molti giocatori è anche l’occasione per dimostrare il proprio talento.

Milan: Conceicao cambia, i dettagli

Il Milan è pronto a diventare di Conceicao. Il portoghese nei primi giorni ha conosciuto i giocatori ed ora è pronto a schierare i giocatori che lui considera in grado di dare una mano alla squadra. Il pareggio con il Cagliari ha confermato che la strada per la guarigione completa è ancora lunga e la trasferta di Como è un esame sicuramente importante per capire se alla fine si potrà assistere a questa svolta tanto chiesta dai tifosi oppure no.

E per farlo il Milan potrebbe tenere in panchina sia Calabria, che Fofana e Morata. Per quest’ultimo una scelta precauzionale visto la diffida e la sfida con la Juventus tra pochi giorni. Al suo posto è pronto Abraham. Gli altri due dovrebbero rifiatare con Emerson Royal e Bennacer pronti a sfruttare la chance da titolare. Naturalmente in caso di prestazione di assoluto livello non è da escludere una promozione in questo senso.

Naturalmente in questo momento la testa è rivolta principalmente alla trasferta di Como e quindi la speranza è che si possa comunque ottenere i tre punti e magari da mercoledì pensare alla Juventus con altri giocatori pronti a partire dal 1′.

Milan: il tecnico portoghese valuta tutti i giocatori

Queste partite servono a Conceicao per valutare tutti i giocatori a disposizione e poi prendere delle decisioni su come muoversi sul calciomercato sia in entrata che in uscita.