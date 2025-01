Milan, colpo Hojlund: mossa decisiva di Ibrahimovic

Il Milan ha necessità di arrivare a un nuovo attaccante entro la fine del calciomercato: attenzione alla mossa di Ibrahimovic per Rasmus Hojlund

Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere bollenti per il Milan, ancora a caccia dei colpi decisivi di cui ha bisogno Sergio Conceicao da qui a fine stagione. Solitamente i nomi migliori si rimandano alla sessione estiva, ma in alcuni ruoli i rossoneri vogliono intervenire subito e tra questi c’è sicuramente quello dell’attaccante centrale.

Sono tanti i nomi che Zlatan Ibrahimovic ha messo nel mirino e il primo tra questi è sicuramente quello di Santiago Gimenez. Il messicano è il preferito di società e dirigenza, ha un grande fiuto per il gol e sembra avere tutte le caratteristiche per far fare il salto di qualità al reparto, giocando insieme o al posto di Alvaro Morata. Ma non è solo lui il grande bomber nel mirino.

Gli intrecci per l’attacco del Milan: 3 addi per un nuovo colpo

Nel ruolo di punta centrale attualmente sono a disposizione tre calciatori. Il primo è proprio Morata, che però non riesce a portare in dote il numero di gol che ci si aspetterebbe da lui, nonostante le evidenti qualità dello spagnolo. Alle sue spalle, la dirigenza sta puntando su Tammy Abraham e probabilmente lo farà anche da giugno in poi.

Un nuovo attaccante è comunque in lista, e Santiago Gimenez resta in primo piano, ma serviranno anche delle uscite. Luka Jovic sembra arrivato alla fine della sua avventura in rossonero e il Monza è forte su di lui. Occhio, però, anche a Okafor e Chukwueze: entrambi potrebbero trovare spazio altrove e si sta attivando diverse piste in Serie A.

Non sarà facile chiudere ben quattro operazioni in così poche ore, e soprattutto il Feyenoord potrebbe non cedere alle lusinghe per il suo bomber. Per questo, bisogna prestare grande attenzione anche al profilo di Hojlund.

Hojlund in uscita dal Manchester United: c’è anche il Milan

Le qualità di Hojlund le conosciamo bene per via dei suoi trascorsi in Italia, con la maglia dell’Atalanta. Nell’attacco del Manchester United, però, non si è mai integrato al meglio e, secondo quanto riporta ‘ESPN’, i Red Devils sono pronte a cedere la punta in accordo con Ruben Amorim.

Uno dei club più interessati potrebbe essere proprio il Milan, con Zlatan Ibrahimovic pronto a muoversi in prima persona per trattare con la sua ex società e chiudere l’affare.