Milan, colpo sul gong: arriva la stella del Chelsea

Quando manca circa una settimana alla fine della sessione invernale di calciomercato, il Milan tenta il colpaccio

Non c’è solo Santiago Gimenez nel mirino del Milan. Il club rossonero piazzerà un grande colpo per il reparto offensivo nelle ultime ore di calciomercato.

Si avvicina il gong finale della sessione invernale di calciomercato e proprio nelle ultime ore di trattative il Milan piazzerà il colpo in attacco. Del resto, com’è noto, le ultime ore della sessione di calciomercato spesso regalano sorprese e aprono a scenari inaspettati, rendendo possibili trattative fino a quel momento apparentemente impossibili. È quello che sperano i dirigenti del club rossonero, al lavoro per consegnare a Sergio Conceicao un rinforzo in attacco.

L’attenzione della squadra mercato del Diavolo è rivolta principalmente a Santiago Gimenez, attaccante messicano di origini argentine in forza al Feyenoord. Il club olandese, però, non mollerà facilmente la presa per il centravanti classe 2001 valutato circa quaranta milioni di euro, una cifra tutt’altro che trascurabile. Ecco perché il club rossonero potrebbe piazzare un colpo a sorpresa nelle ultimissime ore di calciomercato grazie a un fortunato incastro di situazioni.

Calciomercato Milan, colpaccio dal Chelsea in attacco

Sono diversi, infatti, i profili seguiti da Moncada e Ibrahimovic per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Sergio Conceicao, anche alla luce delle possibili partenze, su tutte quella di Luka Jovic, finito nel mirino del Monza di Adriano Galliani. In tal senso il club rossonero potrebbe piazzare un colpo a sorpresa dal Chelsea nelle ultimissime ore di calciomercato.

Da tempo, infatti, il Milan è sulle tracce di Joao Felix, attaccante portoghese classe ’99 che potrebbe lasciare il Chelsea in questo ultimo spiraglio della sessione invernale di calciomercato. Legato ai Blues da altri cinque anni e mezzo di contratto, il suo approdo in rossonero potrebbe concretizzarsi nelle ultimissime ore di mercato come riportato dal Corriere della Sera oggi in edicola.

Il club londinese, infatti, potrebbe lasciarlo partire in prestito grazie a una operazione orchestrata dal suo agente Jorge Mendes, il quale cura anche gli interessi di Sergio Conceicao. Chiaramente, l’approdo in rossonero dell’ex Atletico Madrid implicherebbe l’esclusione dalla lista di uno tra Jovic e Okafor, a meno che uno dei due non venga ceduto.