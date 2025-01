Milan, con l’arrivo Walker il difensore va via? La proposta del club potrebbe ingolosire

I rossoneri stringono per l’arrivo di Kylie Walker, però con l’arrivo dell’inglese un altro giocatore potrebbe lasciare il Milan.

Il calciomercato del Milan continua. Questo mese di gennaio è ricco di novità per il club rossonero che sta cercando disperatamente nuovi giocatori da aggregare alla squadra. Ogni giorno nuovi nomi differenti e la dirigenza cercherà di fare un buon lavoro per il mister Sergio Conceicao, che però non ama parlare di calciomercato alla vigilia di Juve Milan. Domani alle ore 18:00 andrà in scena Juve Milan appunto e sarà già il terzo atto di questa stagione. Il conto è in favore dei rossoneri, due pareggi ed una vittoria. Tuttavia è Juve Milan anche fuori dal campo. La Juventus difatti, come già sappiamo, vorrebbe Fikayo Tomori per la propria difesa.

Si stringe per Walker, Tomori andrà via?

La notizia di oggi su Kylie Walker è chiara. Il difensore inglese ormai ex Man. City appare sempre più vicino al diavolo. La dirigenza quindi cerca di accorciare i tempi per avere al più presto il difensore di esperienza.

Con Walker può lasciare il Milan Tomori? Certamente non è una situazione facile in difesa per il Milan. Ci sono Gabbia, Thiaw – ora infortunato – e Tomori con Pavlovic che sono entrambi oggetto di calciomercato. Il Milan può permettersi quindi un addio tanto importante nel reparto difensivo? Certamente no, però con l’offerta giusta mai dire mai.

Con la Juventus la stessa strada è stata già percorsa per Kalulu, il club bianconero ora sarebbe disposto a sacrificarsi anche per prendere Fikayo Tomori.

La Juve ci prova per Tomori: la proposta

La notizia, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, parla di un forte interesse della Juve, ancora in pressing su Tomori. Difatti la Vecchia Signora ha anche pronta l’offerta a quanto pare. Sul piatto potrebbe mettere circa 25 milioni di euro per il centrale inglese ex Chelsea. Cristiano Giuntoli quindi ci proverà già da questa sessione.

I bianconeri notando l’attività sul mercato del Milan potrebbero andare in pressing appositamente per strappare un altro buon difensore al club rossonero che però, questa volta, potrebbe anche fare braccio di ferro. Dunque magari Juve Milan di domani pomeriggio potrà essere anche molto importante in senso calciomercato. I prossimi giorni senza dubbio sapranno dirci di più sull’affare Walker e sul futuro degli altri rossoneri in rosa.