Milan, doppio regalo per Conceicao: rossoneri pronti all’affondo!

Sergio Conceicao ha cambiato la strategia di mercato del Milan: il tecnico portoghese si aspetta il doppio colpo in attacco dalla società.

L’arrivo di Sergio Conceicao ha portato al Milan una ventata di entusiasmo e una Supercoppa Italiana vinta contro i rivali dell’Inter, ma anche diversi cambiamenti nei piani di mercato del club. Una delle primissime avvenuta con l’approdo del tecnico è la conferma di Tomori. Il difensore inglese, che sembrava essere promesso sposo della Juventus, resterà al Milan, così come deciso del nuovo allenatore. Lo stesso tecnico che avrebbe chiesto espressamente alla società due colpi di livello nel reparto avanzato.

Conceicao pretende nuovi innesti: Milan all’opera!

Il Milan sta lavorando senza alcun tipo di sosta in questa sessione di calciomercato, consapevole di aver bisogno di nuovi rinforzi per riprendere in mano il proprio destino, specialmente in campionato. Per l’estate si sta lavorando all’acquisto di Mosquera del Valencia, ma la mente del Milan è principalmente rivolta al mercato di gennaio.

Il tecnico portoghese ha chiesto dei rinforzi, ovviamente funzionali alla sua idea di intendere calcio. In questo senso, il Milan vorrebbe garantire al mister una valida alternativa a centrocampo per far rifiatare Fofana. I nomi più gettonati per gennaio sono Bondo del Monza, Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona. Per la prossima stagione, invece, continuano i contatti con l’entourage di Samuele Ricci del Torino.

Doppio colpo in attacco: Conceicao vuole loro due

Sergio Conceicao, però, vorrebbe vedere principalmente l’attacco subire un forte potenziamento. Il Milan, di fatto, starebbe meditando il doppio colpo. Proseguono con ottimismo i dialoghi con Marcus Rashford. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Manchester United avrebbe dato il suo via libera per l’operazione in prestito secco. Con questa formula, quindi, il Milan dovrebbe solo pagare l’ingaggio dell’attaccante.

Al momento, Rashford percepisce un ingaggio da 13 milioni di euro, cifra ampiamente fuori dalla portata economica del club rossonero. Il Milan, infatti, si aspetterebbe un’apertura dal Manchester United anche su questo aspetto. Per la riuscita dell’operazione, sarà fondamentale che il club di Premier League paghi una parte dell’ingaggio del calciatore. Ieri in occasione della vigilia di Milan-Cagliari, proprio Sergio Conceicao ha toccato il tema relativo all’attaccante inglese: “Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede”.

Non è tutto, perché oltre a Marcus Rashford, il Milan starebbe studiando in maniera dettagliata anche un’altra possibile operazione per rinforzare l’attacco. Con Noah Okafor ai saluti (in dirittura d’arrivo la cessione al Lipsia) e l’eventuale cessione di Chukwueze, il Diavolo sarebbe pronto a ritornare alla carica per un vecchio pallino di mercato. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il nome di Domenico Berardi potrebbe ritornare in auge in casa rossonera, profilo per cui Conceicao avrebbe dato il via libera.

Il calciatore è tornato a giocare con continuità dopo il lungo infortunio, ritrovando la giusta condizione. Non a caso, il Sassuolo è primo in classifica nel campionato cadetto. Nella prima parte di stagione, l’attaccante classe 1994 ha fatto la differenza e lo dimostrano i numeri: 3 gol e 10 assist in 12 presenze.

Il capitano del Sassuolo, fuori luogo in Serie B per il suo talento, sarebbe rientrato nei pensieri del Milan. In caso di ulteriori cessioni, magari anche con l’addio di Luka Jovic, il Milan potrebbe tentare il doppio colpo ad effetto per l’attacco, assicurandosi Rashford e Berardi. L’attaccante campione d’Europa con la Nazionale di Mancini starebbe accarezzando l’idea di fare ritorno in Serie A, compiendo finalmente un meritato salto in una big del calcio italiano.