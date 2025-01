Milan, doppio affare con la Juventus: Walker sblocca tutto

Mancano poche ore al fischio d’inizio tra Juventus e Milan e i club ragionano su un doppio affare

La partita tra Juventus e Milan sarà l’occasione giusta per i dirigenti delle due società di parlare di un interessante intreccio di mercato.

Cresce l’attesa per Juventus – Milan, big match della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Le squadre di Thiago Motta e Sergio Conceicao si affronteranno alle 18 in una classifica sfida del calcio italiano che metterà in palio punti importanti per la corsa alle coppe europee. Ad infiammare l’incrocio tra Juventus e Milan, oltre alla storica e radicata rivalità tra le due tifoserie, ci sono in queste ore anche diversi discorsi di mercato.

Nelle prime due settimane di questa sessione invernale di trasferimenti la Juventus ha ufficializzato solo l’arrivo del terzino portoghese Alberto Costa in attesa di annunciare quello di Randal Kolo Muani la cui ufficializzazione è stata bloccata dai problemi di uscite del Paris Saint-Germain. Il Milan, invece, è ancora fermo al palo per quanto riguarda i rossoneri il cui mercato in entrata sta per sbloccarsi nel giro di poche ore.

Calciomercato Milan, doppio affare con la Juventus

Nelle scorse ore, infatti, il club rossonero ha registrato un importante passo in avanti per l’arrivo di Kyle Walker. L’esterno inglese classe ’90 arriverà dal Manchester City. Resta da definire qualche dettaglio con i Citizens, ma l’affare dovrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro a fine stagione.

Proprio l’arrivo dell’esterno difensivo inglese potrebbe spingere il Milan a prendere in considerazione l’ipotesi di lasciar partire Fikayo Tomori. L’ex Chelsea, infatti, è tornato un nome di fortissima attualità per il mercato della Juventus, a caccia di un nuovo rinforzo in difesa. E viste le difficoltà per arrivare ad Hancko e Araujo – almeno in questa sessione di mercato – i bianconeri potrebbe tornare alla carica per il classe ’97 di origini canadesi.

Il Milan potrebbe lasciarlo partire per una cifra che oscilla tra i venticinque e i trenta milioni di euro dopo aver lo acquistato dal Chelsea per 28 milioni di euro nell’estate del 2022. Nei discorsi tra Milan e Juventus potrebbe finire anche l’immediato riscatto di Pierre Kalulu, originariamente fissato a quota 14 milioni di euro più 3 di bonus.