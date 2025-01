Milan, il colpaccio ora è possibile: il club apre alla cessione, fissato il prezzo

Il Milan sogna in grande sul calciomercato. Il club ha aperto alla cessione del calciatore, che tuttavia potrà partire direzione Milano al prezzo stabilito.

Il calciomercato invernale entra nel vivo. Fino ad ora il Milan ha proceduto con cautela, osservano, fiutando possibili affari e intavolando colloqui con società italiane e non. Ma adesso, come un vero predatore, è giunto il momento di affondare il colpo, mettendo a segno gli affari in entrata richiesti esplicitamente da Sergio Conceiçao. Almeno per una sessione, il piano della società appare totalmente rivoluzionato. Meno calciatori futuribili, più esperienza e leadership al servizio del tecnico per risollevare la difficile situazione di classifica.

Milan, il calciomercato entra nel vivo: dopo Walker caccia ad un altro innesto

Quale miglior giocatore di Kyle Walker incarna di più i valori elencati. A meno di ribaltoni o dietrofront, il 34enne del Manchester City sarà il primo ad essere accolto alla corte di Conceiçao. Da tenere d’occhio anche le possibili uscite, con numerosi calciatori con le valige pronte, cui si è aggiunto nella giornata odierna anche Emerson Royal, nel mirino del Galatasaray. Ma, tornando alle possibili entrate, il sogno dopo Walker rimane Joao Felix, attualmente in forza al Chelsea di Maresca.

Come affermato da Sky Sport UK, la dirigenza Blues sembra aver aperto le porte ad una possibile partenza dell’ex Atletico Madrid. Tuttavia, la formula del prestito proposta dal Milan è un’ipotesi declinata dal club londinese, che vorrebbe monetizzare quanto più possibile per un calciatore che solo sei mesi fa è stato acquistato a titolo definitivo dai Colchoneros per 52 milioni di euro. Al momento il cartellino di Joao Felix è di circa 40-45 milioni, cifra che il Diavolo dovrà raggiungere per aggiudicarsi l’attaccante

Milan, servono almeno 40 milioni per Joao Felix: il Chelsea non scende a patti

Una richiesta importante, quindi, quella del Chelsea per un calciatore che fino ad ora ha disputato solo 357 minuti in Premier League. Maggior minutaggio, invece, per quanto riguarda le Coppe, ma a fronte di un’offerta particolarmente onerosa i Blues potrebbero cedere il fianco, anche per motivi extra campo.

Un’eventuale cessione di Felix non solo potrebbe essere funzionale allo sfoltimento di una rosa che rimane molto ampia, ma aprirebbe oltretutto uno spiraglio verso Dortmund, città in cui brillano le stelle di Adeyemi e Bynoe-Gittens, nel mirino di Maresca. Servirà tuttavia uno sforzo economico non indifferente, con il Milan che cercherà di abbassare le pretese del Chelsea in queste settimane.