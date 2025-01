Milan: il colpo dal Genoa si chiude a sorpresa per 25 milioni

L’obiettivo di calciomercato del Milan, dal Genoa, si chiude per la bellezza di 25 milioni di euro.

I Grifoni non sono nuovi ad una cessione importante, nonostante si trovi la squadra nel bel mezzo della stagione e con l’obiettivo salvezza da concretizzare. Da quando è arrivato Patrick Vieira e contando pure il pareggio che di recente ha trovato il Genoa a San Siro proprio contro il Milan, le cose sono cambiate e con uno dei principali giocatori del Genoa tra gli assoluti protagonisti della corsa lontana dalle zone rosse proprio dei rossoblu.

Tra i giocatori che convincono, uno in particolare, che è nei radar del Milan per l’imminente di calciomercato. Ma il giocatore, che piace anche all’estero, partirà per ben 25 milioni di euro e non di meno. La destinazione, quest’oggi, è stata svelata in quello che diventerebbe un affare a cifre importanti in Serie A.

Calciomercato, il colpo dal Genoa vale 25 milioni

Il Milan è avvisato, così come le altre squadre che si sono messe in coda per il grande colpo dal Genoa sul calciatore che vale ben 25 milioni.

Non calerà le proprie pretese economiche il club dei Grifoni che, negli ultimi anni, ha sempre sfornato un calciatore di un certo livello, con la possibilità poi di vederlo in una top squadra. Basti pensare a Gudmundsson alla Fiorentina e Mateo Retegui all’Atalanta, col secondo più del primo che è ben presto entrato nel giro della Nazionale italiana senza uscirne più.

Un altro dei talenti che ha messo in mostra il Genoa è sicuramente il classe 2001, nel mirino del Milan, ma non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, anche la Fiorentina proverà a puntare tutto sul centrocampista del Genoa, Morten Frendrup.

Frendrup in una big di Serie A: beffa al Milan?

I rossoneri cercano un calciatore in quella posizione di campo, Morten Frendrup è tra le principali idee per il calciomercato già nell’imminente gennaio e lo stesso Genoa cerca i 25 milioni sui quali non vorrà però nessuna proposta al ribasso. Non c’è solo il Milan sul calciatore danese, considerando il forte interesse anche della Fiorentina che, nel suo importante progetto, non si fermerà ai colpi piazzati nella scorsa estate, dando continuità allo stesso progetto con Palladino.

Ultime su Frendrup: la preferenza del genoano

Il Genoa innanzitutto non vorrebbe vendere il proprio calciatore a gennaio. Ma di fronte ad offerte importanti sarà difficile rifiutare le proposte stesse, con Frendrup che però preferirebbe la Champions League rispetto alla Conference che vivrebbe con i viola. Pertanto, occhio a quello che accadrà, con il possibile trasferimento al Milan e con la possibilità di vederlo pure titolare nello scacchiere di Conceicao.