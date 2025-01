Milan, il grande bomber può essere tuo: lui vuole solo i rossoneri

Il mercato del Milan potrebbe accendersi nei prossimi giorni. Il noto attaccante ha messo il club rossonero in cima alle sue preferenze.

Cresce l’attesa in casa Milan per la sfida di stasera contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana. Primo match del 2025 e primo match di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera. Il tecnico portoghese vuole subito lasciare il segno, conducendo la squadra alla finalissima del prossimo lunedì contro l’Inter.

Se è vero che ormai da qualche anno gennaio è il mese della Supercoppa Italiana, è altrettanto vero che praticamente da sempre gennaio è il mese del calciomercato invernale. Una finestra che si traduce in alcune occasioni di mercato che possono permettere a molti club di sistemare alcuni problemi emersi nei mesi precedenti. Un perfetto esempio può essere il Milan che in queste settimane cercherà di chiudere per qualche giocatore, magari anche per i più inaspettati.

Kolo Muani, il Milan in cima alle sue preferenze: la dirigenza fiuta il colpo

Nei piani del Diavolo sembra esserci anche un acquisto in attacco, viste le tante problematiche nel trovare la via del gol con i propri centravanti. Il Milan si sta dunque guardando intorno e tra sogni e piste più abbordabili, spiccano sul taccuino i nomi di Darwin Nunez e Randal Kolo Muani. Arrivare ad uno dei due non sarà semplice, ma per quanto riguarda il francese si può davvero sognare in grande.

Secondo quanto riportato, infatti, dal Corriere della Sera, il Milan sarebbe in cima alle preferenze del giocatore. Il classe ’98 rincontrerebbe in rossonero Conceiçao, suo allenatore già ai tempi del Nantes. Al momento la richiesta del PSG è di 60 milioni di euro, ma ovviamente i rossoneri sperano di chiudere con la formula del prestito, magari verso la fine di gennaio se il club francese dovesse aprire all’addio temporaneo.

Kolo Muani-Milan, fattore Jorge Mendes: ecco perché si può fare

Un’altra variabile che potrebbe avvantaggiare il Milan è anche quella che porta il nome di Jorge Mendes. Il noto procuratore portoghese è infatti l’agente di Kolo Muani, proprio come lo è dei suoi connazionali Conceiçao e Leao. Il lusitano potrebbe, dunque, giocare un ruolo importante nella trattativa che porterebbe l’attaccante del PSG in rossonero.

Da menzionare che nella corsa al francese spicca anche la Juventus, sulle tracce di un vice-Vlahovic. Al momento, però, ad avere la meglio potrebbe essere proprio il Milan. Si tratterebbe di certo di un grande colpo di mercato, fondamentale per ridare credibilità ad una proprietà senza dubbio molto discussa.