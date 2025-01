Milan: il vero sostituto di Morata arriva subito dalla Serie A

A dir poco clamorosa la giornata che sta venendo fuori in quest’ultima settimana di calciomercato, per il Milan, con Morata apripista.

Perché ha fatto letteralmente da apripista la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray, già a gennaio, che ha visto Santiago Gimenez come sostituto diretto. Ma il Milan, considerando le cifre enormi che arrivano sul messicano come nuovo acquisto dei rossoneri, pensa anche al piano B per non farsi trovare impreparato.

E come riportano da TMW la soluzione sarebbe immediata per occupare il posto vacante lasciato da Morata, puntando tutto sul centravanti che, arrivando da un club di Serie A, indosserebbe la maglia da titolare a San Siro. E chissà che non possa succederà già nel prossimo impegno proprio a San Siro, nel derby di Milano.

Calciomercato: il vero sostituto di Morata, rimandato Santiago Gimenez

Santiago Gimenez potrebbe vedere il suo trasferimento complicarsi in questi ultimi giorni di calciomercato, ma le cose verrebbero rimandate al futuro, in estate.

Dopo la cessione di Morata, chiaro è che il Milan deve prendere con urgenza una punta. Perché senza Morata e senza Camarda, che pure sembra lasciare con destinazione Monza in prestito, ciò che può succedere al Milan è di ritrovarsi senza una punta vera oltre Abraham e con il solo Luka Jovic che verrebbe rimesso al centro del progetto, come alternativa.

E allora ecco che il Milan, per non rischiare di restare a mani vuote su Santiago Gimenez, sta pensando al piano B che porta a Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese potrebbe accettare subito la destinazione in rossonero, per la sua grande occasione di finire al centro dell’attacco di Conceicao come nuovo attaccante titolare del Milan.

Milan, presente e futuro: prima il colpo italiano e poi Santiago Gimenez

Potrebbe arrivare Lorenzo Lucca dall’Udinese per il Milan, in un’operazione che sicuramente vede cifre completamente differenti a quelle che servono per aggiudicarsi il messicano Santiago Gimenez. Ma comunque sarà un’operazione importante, in ottica presente e anche futura considerando che poi il Milan, qualora dovesse prendere Lucca appunto e Santiago Gimenez in futuro, poi, si ritroverebbe con una coppia d’attacco da far invidia a mezza Serie A. A quel punto è chiaro che Camarda resterebbe come terzo attaccante e poi si libererebbe sia Abraham, che torna alla base Roma senza riscatto, che Luka Jovic.

Le cifre del colpo dalla Serie A per il Milan

In ogni caso, per arrivare a Lorenzo Lucca, il Milan metterà sul tavolo una proposta da 20-25 milioni di euro. L’Udinese potrebbe accettare a cifre maggiori, ma conteranno molto le volontà dello stesso attaccante che, pronto al grande salto in una big del nostro campionato, potrebbe accettare il Milan anche per diventare “osservato speciale” per Luciano Spalletti in ottica Nazionale.