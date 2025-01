Milan, l’accordo è ad un passo: che regalo per i tifosi!

Il Milan è pronto a fare ai tifosi un super regalo: l’intesa tra le parti è sempre più vicina. La società si prepara a chiudere la trattativa.

In casa Milan è tornato il sereno, figlio della grande vittoria ottenuta in finale di Supercoppa Italiana contro i rivali storici dell’Inter. Successo che ha portato entusiasmo e ottimismo, permettendo a Sergio Conceicao di continuare a lavorare con fiducia. Mentre il mister rossonero prosegue con cura il proprio lavoro sia sul piano tattico che dal punto di vista della mentalità, la dirigenza resta concentrata sul fronte mercato per soddisfare le richieste del tecnico. Non solo alla campagna di riparazione, il Milan sta portando anche avanti diversi discorsi interni legate ai rinnovi. Tra le negoziazioni in stato avanzato, ci sarebbe quella di Theo Hernandez.

Theo Hernandez ha deciso il suo futuro: il francese vuole restare!

Nel grande trionfo in Arabia Saudita, c’è anche l’impronta di Theo Hernandez. L’ex Real Madrid ha inciso il proprio nome sull’epica vittoria nel derby rubando la scena con una prestazione da leader puro, culminata con gol e assist. Dopo una prima parte di stagione decisamente no, il terzino francese sembra stare pian piano imboccando la strada del recupero, sopratutto per quanto riguarda l’aspetto attitudinale.

Con il successo nel derby, Theo Hernandez ha ritrovato un sorriso smarrito da diverso tempo. Il terzino francese, di fatto, sembra essere tornato a guardare con ottimismo il prossimo futuro. Futuro in cui l’ex Real Madrid si vede ancora con i colori rossoneri. I dialoghi per il rinnovo di Theo Hernandez, infatti, avrebbero preso la strada giusta.

Rinnovo ad un passo: la trattativa in stato avanzato!

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, l’entourage del calciatore francese e la società rossonera sarebbero sempre più vicini alla stretta di mano. I dialoghi tra le parti starebbero proseguono a passo spedito e con grande unità d’intenti. La volontà sarebbe ormai una: arrivare alla fumata bianca.

Diversamente dai rinnovi di Mike Maignan e Tijjani Reijnders, il Milan con Theo non avrebbe ancora raggiunto un accordo economico totale, ma l’intesa è sempre più vicina. I contatti si starebbero intensificando con il passare dei giorni, determinante è la volontà del calciatore classe 1997. La compagine lombarda, di fatto, sarebbe in procinto di fare uno sforzo economico importante pur di tenersi stretto uno dei principali leader della rosa.

Il Milan sarebbe pronto a trovare l’intesa con Theo Hernandez, in scadenza nel 2026, sulla base di un rinnovo da 6/6,5 milioni di euro a stagione. Per la durata del nuovo contratto, invece, la società rossonera starebbe pensando al 2029. In questo modo, il calciatore francese si piazzerebbe secondo nella classifica dei rossoneri più pagati. Una graduatoria che comanda Rafael Leao, vantando uno stipendio da 7 milioni di euro. Il Milan sarebbe molto ottimista per la riuscita dell’operazione e Theo non aspetta che solo mettere tutto nero su bianco per proseguire il suo cammino a tinte rossonere.